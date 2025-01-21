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Наука и технологии

Вспышка произошла на Солнце – Земля под угрозой

Вспышка произошла на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 17:26 Фото: pixabay
21 января 2025 года на Солнце зафиксировали вспышку, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают специалисты Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН), это событие среднего балла, но довольно сильно выделяется на общем фоне.

"Плюс произошло почти точно по центру солнечного диска, то есть в зоне максимального воздействия на Землю. Максимум излучения зарегистрирован в 16:39. На данный момент все еще идут вспышечные процессы, то есть суммарная энергия высвобождается довольно большая, хотя пиковое излучение выглядело средним – в максимуме событие было классифицировано как М3.4", – сообщили в лаборатории.

Там отмечают, что возможен выброс массы, так как длительное энерговыделение часто является признаком таких процессов.


"Формально балл не высокий, но в ближайших окрестностях находится несколько протуберанцев, поэтому, если какой-то из них окажется выведен из равновесия, то сумма (вспышка + протуберанец) может получиться весьма заметной", – заключили эксперты. 

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали о крупной корональной дыре, образовавшейся на Солнце. Она повлечет за собой значительное ускорение солнечного ветра вокруг Земли. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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