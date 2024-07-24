Хранилища с провиантом и сырьем массово строят в Китае

Власти Китая на случай внешних угроз массово строят и заполняют хранилища с провиантом, сырьем и энергоресурсами, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Economist, с 2020 года Китай увеличил объемы нефтехранилищ с 1,7 до 2 млрд баррелей, а газохранилищ – с 15 млрд кубометров до 25 млрд; при этом банк JPMorgan Chase прогнозирует рост их объема до 85 млрд кубометров к 2030 году. Что касается прочего сырья, в публикации упоминается накопление Китаем меди, никеля и еще ряда металлов, используемых в промышленности.

"Китай, по видимому, накапливает запасы различных материалов быстрыми темпами – причем в период времени, когда сырьевые товары стоят дорого. Политики в Пекине, похоже, обеспокоены новыми геополитическими угрозами", – говорится в сообщении.

Как уточняется, к концу 2024 года Китай будет владеть 51% мировых запасов пшеницы и 67% запасов кукурузы. В то же время ожидается рост импорта соевых бобов с 39 миллионов тонн в 2018 году до 42 миллионов к концу лета текущего года.

По одной из версий, опубликованных изданием, таким образом Китай готовится к эскалации эскалации конфликта вокруг Тайваня. По другой – это подготовка на случай переизбрания Дональда Трампа на президентских выборах в США и ухудшение их отношений с Китаем, способное вылиться в ограничения торговли.

Ранее сообщалось, что власти Германии разрабатывают план обороны страны, согласно которому гражданам придется самим строить себе убежища в случае начала боевых действий – в подвалах и гаражах.