Массовые ограничения вновь вводят в Китае из-за распространения нового вируса

По информации ABC News, в десятимиллионном городе Фошань заболевших, которые лежат на больничных койках, завешивают москитными сетками.

Местные власти говорят, что пока у заразившихся заболевание протекает в мягкой форме, и 95% пациентов выписывают в течение недели.

В соцсетях говорят о том, что в регионе массово травят комаров. И при помощи дронов следят за порядком передвижения в городе.

🚨🇨🇳 China Hit by Worst Chikungunya Outbreak Ever – 7,000+ Infected



In Foshan, Guangdong, thousands suffer high fever, rash & joint pain



🔴COVID-style lockdowns return

🔴Quarantine in mosquito-netted beds

🔴Mass spraying, drone inspections#China #dexmarket #Sismo #Karachi pic.twitter.com/2aycj5DnYq