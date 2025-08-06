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Мир

Массовые ограничения вновь вводят в Китае из-за распространения нового вируса

массовые ограничения из-за нового вируса, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 21:27 Фото: pixabay
Власти Китая применяют меры, схожие с периодом пандемии ковида. В стране комары распространяют вирус Чикунгунья. В провинции Гуандун с июля зарегистрировали уже более 7000 случаев заражения, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, в десятимиллионном городе Фошань заболевших, которые лежат на больничных койках, завешивают москитными сетками.

Местные власти говорят, что пока у заразившихся заболевание протекает в мягкой форме, и 95% пациентов выписывают в течение недели.

Вирус Чикунгунья – арбовирус рода Alphavirus семейства тогавирусов, передающийся посредством укусов комаров рода кусаков. Он вызывает лихорадку и сильную боль в суставах, причем симптомы иногда могут сохраняться годами. Известно, что вирус не передается людьми.

В соцсетях говорят о том, что в регионе массово травят комаров. И при помощи дронов следят за порядком передвижения в городе.

Ранее ученые выявили опасное венерическое заболевание, передающееся от птиц к людям.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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