Массовые ограничения вновь вводят в Китае из-за распространения нового вируса

Власти Китая применяют меры, схожие с периодом пандемии ковида. В стране комары распространяют вирус Чикунгунья. В провинции Гуандун с июля зарегистрировали уже более 7000 случаев заражения, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, в десятимиллионном городе Фошань заболевших, которые лежат на больничных койках, завешивают москитными сетками.

Местные власти говорят, что пока у заразившихся заболевание протекает в мягкой форме, и 95% пациентов выписывают в течение недели.

Вирус Чикунгунья – арбовирус рода Alphavirus семейства тогавирусов, передающийся посредством укусов комаров рода кусаков. Он вызывает лихорадку и сильную боль в суставах, причем симптомы иногда могут сохраняться годами. Известно, что вирус не передается людьми.



В соцсетях говорят о том, что в регионе массово травят комаров. И при помощи дронов следят за порядком передвижения в городе.

🚨🇨🇳 China Hit by Worst Chikungunya Outbreak Ever – 7,000+ Infected



In Foshan, Guangdong, thousands suffer high fever, rash & joint pain



🔴COVID-style lockdowns return

🔴Quarantine in mosquito-netted beds

🔴Mass spraying, drone inspections#China #dexmarket #Sismo #Karachi pic.twitter.com/2aycj5DnYq — Your Views Your News (@urviewsurnews) August 6, 2025

Ранее ученые выявили опасное венерическое заболевание, передающееся от птиц к людям.