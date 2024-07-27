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Мэр итальянского города выбрал интересный способ для похудения

Италия, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 08:40 Фото: Х/CrazyItalianPol
47-летний мэр итальянского города Вальдоббьядене Лучано Фрегонезе вменил в практику еженедельные пешие прогулки с горожанами, чтобы сбросить лишние килограммы, сообщает Zakon.kz.

В июне Фрегнонезе в третий раз выиграл выборы мэра и пообещал лучше заботиться о своем здоровье. Оказалось, что за время работы на этой должности он набрал 50 кг и сейчас весит 140. В качестве причин набора веса он назвал нехватку времени на спорт и физическую активность, а также любовь к вкусной еде.

В результате ему стало тяжело ходить и дышать, начали беспокоить спина и колени. Последней каплей стало обидное граффити на городской стене. Кто‑то обозвал градоначальника "пузатым" и фотография с оскорблением разлетелась по соцсетям.

Тогда он пообещал похудеть до 90 кг. Именно столько он весил, когда впервые занял мэрское кресло. Поэтому в июле Фрегонезе начал прогулки длиной 5,5 км вместе с жителями города. На первую пришли 45 человек, затем их число стало стремительно расти.

"Люди присоединяются поддержать меня в достижении цели и около 10% пользуются случаем задать мне вопрос. Большинство приходят, чтобы прогуляться и пообщаться с другими. Это очень мотивирует. Один бы я ходить не стал, поскольку это слишком скучно, а я слишком ленив", – поделился чиновник.

Новость о таких прогулках мгновенно разлетелась по местным, а затем и мировым СМИ. При этом каждой публикацией мэр активно делится на своей странице в Facebook. Когда нет газетных материалов, он смело размещает самостоятельно сделанные фотографии. В них он показывает живописную природу Италии, а ходоки с удовольствием позируют мэру.

А его парижская коллега все-таки сдержала обещание и искупалась в Сене перед Олимпиадой.

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