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В канадском городе не могут выбрать мэра: никто не хочет им быть

Кайл, Канада, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 17:06 Фото: Google Maps
Небольшой канадский городок Кайл столкнулся с необычной проблемой: никто из примерно 400 его жителей не хочет быть мэром, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, проблемы начались, когда действующий глава администрации Джордж Уильямс объявил о своей отставке. Ни один из жителей города не пожелал занять его место. Местных жителей дважды просили выдвинуть кандидатуры, но это не увенчалось успехом.

Выборы должны состояться уже 13 ноября 2024 года. Если до этого времени кандидата так и не найдется, городской совет выберет исполняющего обязанности мэра и назначит новую дату выборов.

"Кайл расположен на юге канадской провинции Саскачеван, в 70 километрах от Суифт-Каррента (шестого по величине города провинции). Прежде всего городок известен как место, где во время строительства дороги в 1960-х годах обнаружили кости шерстистого мамонта возрастом 12 тысяч лет. В городе даже стоит четырехметровая статуя, посвященная этой находке, ставшей талисманом города", – пишет издание.

Среди других достопримечательностей Кайла – старый автомобильный кинотеатр, построенный в 1950-х и продолжающий работать летом, а также ежегодный турнир по пляжному волейболу.

Ранее власти Канады заявили, что спецслужбы Индии якобы причастны к громкому политическому убийству Хардипа Сингха Ниджара – лидера общины канадских сикхов. В Дели назвали эти обвинения абсурдными.

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