Мелания Трамп выпустит мемуары

Книга бывшей первой леди США Мелании Трамп выйдет осенью, незадолго до президентских выборов, и будет называться "Мелания". Книгу охарактеризовали как "личный портрет женщины, которая живет необыкновенной жизнью".

В мемуарах Мелании будут представлены личные истории и семейные фотографии, "которыми она никогда раньше не делилась с общественностью". Книга будет "мощной и вдохновляющей историей женщины, которая преодолела невзгоды и проложила свой собственный путь", говорится на сайте экс-первой леди.

May your experience reading my book be as enjoyable as the writing process was for me. https://t.co/oyRdt2Ncfn pic.twitter.com/OuwcFGxS9o