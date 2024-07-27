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Мелания Трамп выпустит мемуары

Книга, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 07:45 Фото: Х/MELANIATRUMP
25 июля экс-первая леди США Мелания Трамп анонсировала выпуск книги, сообщает Zakon.kz.

Книга бывшей первой леди США Мелании Трамп выйдет осенью, незадолго до президентских выборов, и будет называться "Мелания". Книгу охарактеризовали как "личный портрет женщины, которая живет необыкновенной жизнью".

В мемуарах Мелании будут представлены личные истории и семейные фотографии, "которыми она никогда раньше не делилась с общественностью". Книга будет "мощной и вдохновляющей историей женщины, которая преодолела невзгоды и проложила свой собственный путь", говорится на сайте экс-первой леди.

К слову, мы сообщали, о чем Мелания Трамп договорилась с Дональдом в случае его победы на выборах.

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