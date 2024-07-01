Мелания Трамп договорилась с Дональдом о своей роли после выборов

Мелания Трамп договорилась с Дональдом Трампом о своей роли в случае победы Дональда на выборах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Page Six, в семье Дональда Трампа уже обсуждают жизнь после возвращения в Белый дом. Так, по данным источника, "активная мать" Мелания Трамп договорилась с мужем, что не будет первой леди в режиме 24/7.

Оказалось, что Мелания намерена проводить большую часть времени в Нью-Йорке. По предварительным данным, там планирует учиться их сын Бэррон Трамп. И в случае, если Трамп снова станет президентом, 18-летнему Бэррону понадобится поддержка.

Бэррон Трамп, фото: Instagram/barrontrumpfn

"Бэррон никогда раньше не оставался в полном одиночестве и, учитывая дополнительный стресс, связанный с тем, что он может начать студенческую жизнь в роли сына президента в преимущественно населенном демократами городе, Мелания хочет быть рядом", – утверждает источник.

Мелания и Бэррон Трамп, фото: Instagram/barrontrumpfn

После суда Трамп собрал на свою президентскую кампанию 200 млн долларов.