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Законодательство РК

Еще один пожар произошел в торговом доме в Семее

пожар в торговом доме в Семее Фото: МВД РК
В Семее 19 февраля произошел пожар в торговом доме, сообщает Zakon.kz.

На этот раз горел ТД "Бирюса", расположенный по улице Чокана Валиханова, сообщила пресс-служба МВД РК.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что на 426 квадратных метрах произошло задымление, в следствии горения подвесного потолка. 18 предпринимателей были эвакуированы. Торговый дом оцеплен сотрудниками полиции", – говорится в распространенном сообщении.

По данным ДЧС Абайской области, сообщение о возгорании поступило на пульт 101 в 13:51. 


"По прибытию первых пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление. Незамедлительно создано звено ГДЗС и начата разведка. В ходе разведки установлено что горит подвесной потолок и имеется сильное задымление. Жертв и пострадавших нет", – сообщили в ДЧС.

Пожар локализовали в 14:26. Предварительная площадь составляет 15 кв.м.

6 февраля в Семее произошел пожар на крупном вещевом рынке – ТД "Акшын". Площадь пожара составила порядка 4000 кв.м.

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