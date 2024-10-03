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В Узбекистане мужчина держал дома более 30 кобр

В Узбекистане мужчина держал дома более 30 кобр, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 19:35 Фото: pixabay
В Узбекистане житель Янгиюльского района держал у себя дома более 30 кобр без соответствующего разрешения, сообщает Zakon.kz.

По неизвестным причинам 2 октября змей выпустили на свободу, пишет kun.uz.

Местные жители поймали и убили двух кобр.

В настоящее время в районе работает специальная рабочая группа, которая состоит из сотрудников районного УВД, МЧС, Ветеринарной и животноводческой службы, управления экологии и других компетентных организаций. 

Сотрудники служб проводят дезинфекционные работы в домах жителей ближайших районов.

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