В Узбекистане мужчина держал дома более 30 кобр
Фото: pixabay
В Узбекистане житель Янгиюльского района держал у себя дома более 30 кобр без соответствующего разрешения, сообщает Zakon.kz.
По неизвестным причинам 2 октября змей выпустили на свободу, пишет kun.uz.
Местные жители поймали и убили двух кобр.
В настоящее время в районе работает специальная рабочая группа, которая состоит из сотрудников районного УВД, МЧС, Ветеринарной и животноводческой службы, управления экологии и других компетентных организаций.
Сотрудники служб проводят дезинфекционные работы в домах жителей ближайших районов.
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