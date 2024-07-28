У невестки эмира Катара, по дороге в Париж, украли брендовые сумки
Как пишет LeParisien, в сумках находились "очень ценные вещи". Расследование было начато и поручено Национальному полицейскому округу Тулона, в ходе которого выяснилось, что женщина ехала в сопровождении единственной служанки. Они сели на поезд TGV на вокзале Канн и должны были доехать до Лионского вокзала Парижа. Пропажа сумок обнаружилась между 12:00 и 13:40.
После этого поезд остановили и продержали около двадцати минут на станции Тулон для проведения исследований. Но на данном этапе ни пропажа, ни воры не найдены.
"Какой ужас. Франция разочаровала. Весть романтизм улетучился", – с сожалением делятся комментаторы под публикацией.
Также комментаторы отмечают, что с такими темпами репутация туризма будет значительно падать.
"Даже если люди поедут, то будут редко выходить в свет и тратить деньги", – утверждают они.
Но больше всего люди обеспокоены тем, что сейчас во Франции ни спортсмены, ни миллионеры не чувствуют себя в безопасности.
К примеру, у полузащитника сборной Аргентины Тьяго Альмады во время тренировки национальной команды на Олимпийских играх в Париже украли личные вещи. Как потом выяснилось, стоимость пропавших вещей составила около 50 тыс. евро.