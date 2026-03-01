#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
497.56
586.92
6.44
События

Токаев обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с эмиром Катара

Касым-Жомарт Токаев, шейх Тамим ибн Хамад Аль Тани, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 16:53 Фото: Акорда
Состоялся телефонный разговор президента Казахстана с Эмиром Государства Катар, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы с шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани глава нашего государства обсудил текущую ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба президента.

Касым-Жомарт Токаев выразил серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта в регионе, заявив о твердой поддержке и солидарности эмиру и братскому народу Катара в этот сложный период.

Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани поблагодарил за неизменную поддержку Казахстана, и подтвердил стремление его страны к всемерному укреплению казахско-катарских многогранных отношений в духе дружбы и стратегического партнерства.

Президент Казахстана пожелал Эмиру Катара дальнейших успехов в его высокой государственной деятельности, а братскому народу Катара – мира и процветания в священный месяц Рамазан.

Ранее советник – пресс-секретарь Токаев рассказал, что глава государства внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

На Ближнем Востоке разгорелся очередной кризис. 28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Преемника у верховного лидера не было. Временно на его место назначен аятолла Алиреза Арафи. После гибели Хаменеи КСИР анонсировал проведение "самой мощной наступательной операции в истории" Вооруженных сил Ирана против военных баз США. В ответ поступили угрозы от Трампа.

Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о формировании временного руководящего совета после гибели верховного лидера Али Хаменеи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
В главных городах и 14 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
17:09, Сегодня
В главных городах и 14 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Токаев обсудил с эмиром Катара двустороннее сотрудничество
21:37, 04 июня 2024
Токаев обсудил с эмиром Катара двустороннее сотрудничество
Токаев выразил солидарность с народом Катара после атаки Ирана
22:35, 24 июня 2025
Токаев выразил солидарность с народом Катара после атаки Ирана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпион мира из Кыргызстана в сложной схватке победил казахстанца на крупном турнире в Албании
18:28, Сегодня
Чемпион мира из Кыргызстана в сложной схватке победил казахстанца на крупном турнире в Албании
Разгромом закончилась битва чемпиона Европы против топового казахстанца на топ-турнире
18:09, Сегодня
Разгромом закончилась битва чемпиона Европы против топового казахстанца на топ-турнире
Неожиданным исходом завершилась битва Казахстан - Россия на крупном турнире по борьбе
18:06, Сегодня
Неожиданным исходом завершилась битва Казахстан - Россия на крупном турнире по борьбе
Лучший тяжеловес Казахстана проиграл на Канделаки на элитном турнире в первой же схватке
17:59, Сегодня
Лучший тяжеловес Казахстана проиграл на Канделаки на элитном турнире в первой же схватке
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: