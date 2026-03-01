Токаев обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с эмиром Катара

Состоялся телефонный разговор президента Казахстана с Эмиром Государства Катар, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы с шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани глава нашего государства обсудил текущую ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба президента.

Касым-Жомарт Токаев выразил серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта в регионе, заявив о твердой поддержке и солидарности эмиру и братскому народу Катара в этот сложный период.

Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани поблагодарил за неизменную поддержку Казахстана, и подтвердил стремление его страны к всемерному укреплению казахско-катарских многогранных отношений в духе дружбы и стратегического партнерства.

Президент Казахстана пожелал Эмиру Катара дальнейших успехов в его высокой государственной деятельности, а братскому народу Катара – мира и процветания в священный месяц Рамазан.

Ранее советник – пресс-секретарь Токаев рассказал, что глава государства внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

На Ближнем Востоке разгорелся очередной кризис. 28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Преемника у верховного лидера не было. Временно на его место назначен аятолла Алиреза Арафи. После гибели Хаменеи КСИР анонсировал проведение "самой мощной наступательной операции в истории" Вооруженных сил Ирана против военных баз США. В ответ поступили угрозы от Трампа.

Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о формировании временного руководящего совета после гибели верховного лидера Али Хаменеи.