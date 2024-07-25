У аргентинского футболиста во время тренировки в Париже украли вещи
Фото: Instagram/thiago_almada23
У полузащитника сборной Аргентины Тьяго Альмады во время тренировки национальной команды на Олимпийских играх в Париже украли личные вещи, сообщает Zakon.kz.
Об инциденте изданию TyC Sports рассказал наставник олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано.
"Кто-то проник на нашу тренировочную базу и ограбил нас. Вещи Альмады были украдены. У нас везде спрашивают аккредитации, а потом происходят такие вещи", – возмутился Маскерано.
"AYER ENTRARON AL ENTRENAMIENTO Y NOS ROBARON"— TyC Sports (@TyCSports) July 24, 2024
🎙️🇦🇷 Javier Mascherano denunció una situación que les tocó vivir previo al encuentro ante Marruecos: "A Thiago Almada le faltaron anillos y un reloj después del entrenamiento, pero no quisimos decir nada", expresó.
📸 @Argentina pic.twitter.com/JV8qDLMIgO
А в день открытия Олимпиады сотрудники аэропортов Парижа готовят забастовку.
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