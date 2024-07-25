У аргентинского футболиста во время тренировки в Париже украли вещи

Фото: Instagram/thiago_almada23

У полузащитника сборной Аргентины Тьяго Альмады во время тренировки национальной команды на Олимпийских играх в Париже украли личные вещи, сообщает Zakon.kz.

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