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У аргентинского футболиста во время тренировки в Париже украли вещи

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 08:52 Фото: Instagram/thiago_almada23
У полузащитника сборной Аргентины Тьяго Альмады во время тренировки национальной команды на Олимпийских играх в Париже украли личные вещи, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте изданию TyC Sports рассказал наставник олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано.

"Кто-то проник на нашу тренировочную базу и ограбил нас. Вещи Альмады были украдены. У нас везде спрашивают аккредитации, а потом происходят такие вещи", – возмутился Маскерано.

А в день открытия Олимпиады сотрудники аэропортов Парижа готовят забастовку.

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