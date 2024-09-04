Что будет, если член НАТО Турция вступит в БРИКС

Уже несколько дней многие иностранные агентства утверждают, что власти Турции подали официальную заявку на вступление в межгосударственное объединение БРИКС, в которое входят страны с развивающейся экономикой, сообщает Zakon.kz.

Так, авторитетное агентство Bloomberg сообщило в понедельник, 2 сентября, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС несколько месяцев назад. Позже пресс-секретарь правящей партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Омер Челик, пояснил, что Эрдоган четко заявил, что Турция хочет участвовать во всех важных платформах, включая БРИКС.

"Если будет ощутимый прогресс в этом направлении, мы поделимся им с вами, пока ощутимого прогресса нет. Наш президент сказал, что Турция хочет участвовать в важных платформах, включая БРИКС". Омер Челик

Что же будет, если страна НАТО вступит в объединение БРИКС?

Политолог Заир Токмурзаев такому намерению Анкары не удивлен, ведь Турция, наверное, — одно из самых удачно расположенных государств Евразии с точки зрения мировой логистики.

"БРИКС, как одна из динамичных и прогрессивных экономических платформ, даст Турции большие возможности для еще более лучших отношений с Азией, Африкой, Европой и Южной Америкой". Заир Токмурзаев

Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (именно первые буквы названий этих стран дали название объединению BRICS), Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Официально заявки на вступление направили Малайзия и Азербайджан.

Если в БРИКС вступит и Турция, то объединение составит экономическую конкуренцию даже G7 — клубу, объединяющему Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США, полагает российский экономист Кристина Колесникова.

"БРИКС теперь представляет 45% мирового населения и контролирует 25% мирового экспорта. Альянс будет обладать значительными долями в глобальном производстве нефти и редкоземельных минералах". Кристина Колесникова

Здесь отметим, что G7 контролирует 43,2% мирового ВВП, так что оптимизм эксперта очень преждевременный. Однако, верно и то, что у БРИКС есть большой потенциал – только Индия и Китай, вместе составляют население численностью почти 3 млрд человек, и экономики этих стран стремительно растут.

Экономическая ситуация в мире может резко измениться тогда, когда БРИКС введет альтернативную форму денежных расчетов (свою финансовую инфраструктуру, собственную валюту, зерновую биржу, систему проведения платежей и т.д.). Такой вариант гипотетически возможен, но крайне маловероятен.

Пока же союз стран БРИКС для Турции важен по двум причинам. Первое – это рынок сбыта турецкой продукции, поскольку рынок БРИКС больше рынка Евросоюза. Как известно, Турция лидирует по экспорту многих полезных ресурсов — полевого шпата, пемзы, мрамора, хрома, барита и так далее. Турция – один из главных экспортеров зерна, которое важнее многих минералов.

"Турция неоднократно сталкивалась с финансовыми трудностями и ограничениями, налагаемыми западными финансовыми институтами, такими как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк. Вступление в БРИКС предоставит Турции доступ к Новому банку развития и Пулу условных резервов, что позволит ей получить финансирование на более выгодных условиях и с меньшим количеством политических обязательств. Это особенно актуально для Турции, которая стремится сохранить свою экономическую независимость и минимизировать внешнее давление". пишет обозреватель Харьянто Мартаджа в InfoBRICS.

Второй момент связан с возможным усилением Анкары как мощной силы не только в регионе, но в Западном мире, поскольку БРИКС не приемлет западноцентричную систему мироустройства, и Турция может играть роль глобального модератора в противостоянии между Востоком и Западом.

При всем этом, несмотря на потенциальные выгоды от присоединения к БРИКС, Турция сталкивается с рядом серьезных барьеров, — продолжает Мартаджа. Внутриполитические реалии, включая влияние прозападных сил и внутренние разногласия, создают существенные препятствия для решения о присоединении к БРИКС. Внешнее давление со стороны Запада и тесные экономические связи с западными странами еще больше усложняют этот процесс.

"Наконец, экономические проблемы, с которыми сталкивается Турция, делают поиск инвестиций на Западе более привлекательным, чем возможность присоединения к БРИКС. Все эти факторы в совокупности создают сложную и многослойную картину, которая препятствует намерениям Турции стать частью БРИКС". Харьянто Мартаджа

Однако в долгосрочной перспективе членство в БРИКС открывает новые возможности для Турции, а учитывая трансформацию мирового порядка, может позволить Анкаре обеспечить себе прочную позицию в будущем. Таким образом, Турция взвесит все "за" и "против", стремясь извлечь для себя максимальную выгоду. Неудивительно, если турецкие власти решат присоединиться к БРИКС, поскольку это соответствует парадигме Эрдогана проводить суверенную внешнюю политику в интересах своей страны, — заканчивает автор.

Ранее мы сообщали, что президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая в 2023 году на 15 саммите БРИКС, предложил объединить усилия стран ШОС, БРИКС и БРИКС+ в утверждении новой формулы мира, стабильности и безопасности.

Для справки: Очередной саммит международной организации пройдет с 22 по 24 октября в Казани (Татарстан, Россия).