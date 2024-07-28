Французский политик назвал напрасными тратами 1,4 млрд евро на очистку Сены
Он этом он написал в посте в социальной сети X (бывшая Twitter), комментируя новость о том, что первую тренировку триатлонистов в Сене, запланированную на 28 июля, отменили из-за грязи в реке от осадков. Политика возмутили траты, которые в итоге оказались бесполезными.
"Министру спорта Франции Амели Удеа-Кастере и мэру Парижа Анне Идальго придется еще раз немного искупаться перед камерами!" – иронично высказался Филиппо в адрес политиков, которые перед началом Олимпиады окунулись в Сену с целью доказать, что вода пригодна для заплывов и проведения соревнований.
Кроме того, Филиппо прикрепил к посту ссылку на статью агентства Franceinfo, в которой со ссылкой на результаты изучения воды в Сене сообщалось, что в день купания Идальго, префекта столичного региона Иль-де-Франс Марку Гийома, и главы оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге в реке были превышены уровни содержания бактерий кишечной палочки и энтерококка.
" Le premier entraînement des triathlètes dans la #Seine, prévu ce dimanche, a été annulé. Après les fortes pluies des jours précédents, l’eau est polluée " ! 🤦— Florian Philippot (@f_philippot) July 28, 2024
(cf : https://t.co/pvSzVumtXC)
Et on a dépensé 1,4 milliard pour " dépolluer la Seine " !…
Amélie Oudéa-Castera et… pic.twitter.com/FwuOgFR7To
Ранее, 17 июля, градоначальник Парижа Анн Идальго сдержала свое давнее обещание и искупалась в знаменитой французской реке Сена, которую готовят к старту Олимпийских игр-2024.