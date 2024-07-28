Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Французский политик назвал напрасными тратами 1,4 млрд евро на очистку Сены

Франция, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 20:23 Фото: pixabay
28 июля французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил о том, что страна зря потратила на очистку река Сены 1,4 млрд евро, так как из-за сильных дождей вода была вновь загрязнена, сообщает Zakon.kz.

Он этом он написал в посте в социальной сети X (бывшая Twitter), комментируя новость о том, что первую тренировку триатлонистов в Сене, запланированную на 28 июля, отменили из-за грязи в реке от осадков. Политика возмутили траты, которые в итоге оказались бесполезными.

"Министру спорта Франции Амели Удеа-Кастере и мэру Парижа Анне Идальго придется еще раз немного искупаться перед камерами!" – иронично высказался Филиппо в адрес политиков, которые перед началом Олимпиады окунулись в Сену с целью доказать, что вода пригодна для заплывов и проведения соревнований.

Кроме того, Филиппо прикрепил к посту ссылку на статью агентства Franceinfo, в которой со ссылкой на результаты изучения воды в Сене сообщалось, что в день купания Идальго, префекта столичного региона Иль-де-Франс Марку Гийома, и главы оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге в реке были превышены уровни содержания бактерий кишечной палочки и энтерококка.

Ранее, 17 июля, градоначальник Парижа Анн Идальго сдержала свое давнее обещание и искупалась в знаменитой французской реке Сена, которую готовят к старту Олимпийских игр-2024.

Читайте также

Дональд Трамп заступился за женщину-агента
Трамп заступился за женщину-агента, которая столкнулась с кибербуллингом после покушения
Малайзия планирует вступить в БРИКС
Малайзия решила вступить в БРИКС и отправила заявку
Камала Харрис
Камала Харрис собрала 200 миллионов долларов пожертвований за одну неделю
Елена Беляева
Париж Франция 2024 год Олимпийские игры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом
Взрыв эмоций родных и рукопожатие Головкина: Казнет обсуждает победу Елдоса Сметова
В начале следующей неделе геошторм высокой мощности обрушится на Землю
В начале следующей недели геошторм высокой мощности обрушится на Землю
дом певца из Азербайджана показал казахстанский блогер
Дом богатейшего азербайджанца показал казахстанский "отец мобилографии"
жара, повышение температуры
12 способов выжить без кондиционера в жару и охладить квартиру
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: