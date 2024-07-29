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Законодательство РК

Жители Турции выступили против закона о бродячих собаках

Турция, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 07:47 Фото: Х/db_maggi
27 июля жители Турции вышли на протест в Стамбуле против законопроекта, который может привести "к массовому убийству бродячих собак", сообщает Zakon.kz.

Как передает Sky News, предлагаемый закон обязывает муниципалитеты собирать бродячих собак и помещать их в приюты, где их будут кастрировать и стерилизовать. Собаки, неизлечимо больные, представляющие опасность для здоровья людей или агрессивные, будут подлежать усыплению. По новому закону муниципалитеты будут обязаны построить приюты для собак или улучшить условия в существующих к 2028 году.

Законопроект призван урегулировать проблему миллионов бездомных собак в стране и сделать улицы более безопасными. Но зоозащитники опасаются, что многие животные будут усыплены или окажутся в заброшенных и переполненных приютах.

Демонстрации против законопроекта, который был предложен в середине июля, проходят почти ежедневно в течение последних нескольких недель, пока он проверяется через юридическую систему. Его одобрение парламентским комитетом ожидается в начале этой недели, а окончательное голосование в полном составе должно состояться в ближайшие дни.

Законопроект, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 07:47

Фото: Х/SuzannedelSol

Нынешний законопроект представляет собой смягченную версию первоначального предложения, которое призывало подвергать бездомных собак эвтаназии, если они не обретут хозяев в течение 30 дней. Это предложение, которое не было представлено в парламент, вызвало общественный резонанс, поскольку защитники прав животных утверждали, что оно приведет к массовому уничтожению бродячих собак.

Турция, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 07:47

Фото: news.sky

Активисты опасаются, что некоторые муниципалитеты могут убивать собак под предлогом того, что они больны, вместо того чтобы выделять средства на их приют. Правительство отрицает, что законопроект приведет к повсеместной выбраковке животных, а министр юстиции страны заявил, что все, кто убивает бездомных собак "без причины", будут наказаны.

21 июля в турецком городе Эдирне ради спасения котенка, застрявшего в ливневой канализации, разобрали дорогу и тротуар.

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