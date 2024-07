Жители Турции выступили против закона о бродячих собаках

Как передает Sky News, предлагаемый закон обязывает муниципалитеты собирать бродячих собак и помещать их в приюты, где их будут кастрировать и стерилизовать. Собаки, неизлечимо больные, представляющие опасность для здоровья людей или агрессивные, будут подлежать усыплению. По новому закону муниципалитеты будут обязаны построить приюты для собак или улучшить условия в существующих к 2028 году.

Законопроект призван урегулировать проблему миллионов бездомных собак в стране и сделать улицы более безопасными. Но зоозащитники опасаются, что многие животные будут усыплены или окажутся в заброшенных и переполненных приютах.

Thousands of people took to the streets of Istanbul on Saturday to protest against a potential law which they fear could lead to the mass killing of the country's stray cats and dogs.



The draft bill has attracted protests for weeks 🔗 https://t.co/KcByD2zfvC pic.twitter.com/YCsI5u7Nvk