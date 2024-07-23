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Чтобы спасти котенка в Турции разобрали дорогу и тротуар

Турция, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 08:40 Фото: аа
21 июля в городе Эдирне ради спасения котенка, застрявшего в ливневой канализации разобрали дорогу и тротуар, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание АА, жалобные звуки котенка услышали прохожие. Для спасения животного из канализационной трубы многоквартирного дома в районе Шюкрюпаша сначала были отправлены бригады городского управления ветеринарной службы муниципалитета.

Когда им не удалось добраться до кошки, движущейся внутри трубы, соединенной с канализационной линией, они обратились за помощью к специалистам из местного управления водоснабжения. Им удалось вычислить точное местонахождения узника, но для его поимки пришлось пригнать экскаватор и разбить асфальт.

За спасательной операцией наблюдала лично мэр города Филиз Генджан Акын, поблагодарившая местных жителей за чуткость.

"Сегодня мы стали свидетелями чудесного момента благодаря нашим гражданам и товарищам по команде. Мы им очень благодарны. Мы всегда будем за сохранение жизни животных", – сказала мэр города Эдирне.
Турция, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 08:40

Фото: аа

Котенка назвали "Удача" и вернули радостной владелице.

А 12 июля во время сильного ливня в районе Конак переходившая дорогу 23-летняя студентка Озге Дениз упала от удара электрическим током. В ходе мероприятий выяснилось, что электрики закопали кабель, а дорожные строители заасфальтировали дорогу.

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