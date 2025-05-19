Гимнастка сорвалась с пяти метров во время циркового выступления в Астане

В Астане во время циркового выступления гимнастка сорвалась с высоты пяти метров. Ее госпитализировали с травмой головы и сотрясением мозга. Другие детали о состоянии артистки Zakon.kz рассказали в пресс-службе столичного Управления здравоохранения.

Видео с места событий поделились очевидцы. По словам автора, инцидент произошел между выступлений, когда свет был приглушен. "Поэтому для многих остался не незамеченным", – говорится в подписи к публикации.

На запрос корреспондента Zakon.kz врачи уточнили, что девушка получила травму, упав с пяти метров в цирке.

"С места происшествия ее забрала бригада скорой медицинской помощи. У нее диагностированы травма головы и сотрясение мозга. Общее состояние средней тяжести, стабильное". Пресс-служба Управления здравоохранения Астаны

В дополнении сказано, что в настоящее время пациентка находится в палате пробуждения отделения политравмы.

Ранее сообщалось, что в Национальном парке Редвуд в штате Калифорния цирковая актриса Лейла Нун продемонстрировала невероятную выносливость, установив новый мировой рекорд. 38-летняя артистка вошла в Книгу рекордов Гиннесса, повиснув в воздухе на собственных волосах в течение 25 минут.