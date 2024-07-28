Токаев выразил соболезнования родным и близким Каржаубая Сарткожаулы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного историка, этнографа, востоковеда, кавалера ордена "Құрмет" академика Каржаубая Сарткожаулы, сообщает Zakon.kz.

Текст телеграммы соболезнования родным и близким академика и известного тюрколога опубликовала Акорда.

"Каржаубай Сарткожаулы был выдающимся ученым, посвятившим всю свою жизнь изучению истории тюркского мира, расширению горизонтов национальной духовности. Он был истинно преданным науке человеком и незаурядным знатоком древних текстов. Каржаубай Сарткожаулы написал множество фундаментальных научных трудов, а также воспитал целую плеяду талантливых ученых. Широкому кругу читателей он известен и как замечательный писатель, создавший ряд содержательных произведений. Имя и светлый образ Каржаубая Сарткожаулы, прожившего яркую жизнь и оставившего после себя бесценное творческое наследие, навсегда останутся в нашей памяти", – говорится в телеграмме.

Каржаубай Сарткожаулы был профессором Евразийского нацио­нального университета имени Льва Гумилева в Астане. Работал директором научно-исследовательского центра тюркологии и алтаистики при университете, доктор филологических наук, академик Международной академии Чингиз хана, тюрколог. Наряду с его главными трудами также были опубликованы около 120 его научных статей на английском, русском, китайском, японском, французском, монгольских, турецких и казахском языках. Эти издания были выпущены в восьми странах мира.

В мире его знают как ученого-тюрколога. Это один из тех ученых, которые читают в оригинале и переводе на современные языки и языки исторических первоисточников с руническими надписями, а с самых древних памятников (І - веках нашей эры), стал инициатором и организатором создания первого в мире "Музея истории письменности тюркских народов". Он один из основателей первого в мировой практике древних культур тюрков.

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