Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев выразил соболезнования родным и близким Каржаубая Сарткожаулы

историк, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 19:15 Фото: скриншот видео
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного историка, этнографа, востоковеда, кавалера ордена "Құрмет" академика Каржаубая Сарткожаулы, сообщает Zakon.kz.

Текст телеграммы соболезнования родным и близким академика и известного тюрколога опубликовала Акорда.

"Каржаубай Сарткожаулы был выдающимся ученым, посвятившим всю свою жизнь изучению истории тюркского мира, расширению горизонтов национальной духовности. Он был истинно преданным науке человеком и незаурядным знатоком древних текстов. Каржаубай Сарткожаулы написал множество фундаментальных научных трудов, а также воспитал целую плеяду талантливых ученых. Широкому кругу читателей он известен и как замечательный писатель, создавший ряд содержательных произведений. Имя и светлый образ Каржаубая Сарткожаулы, прожившего яркую жизнь и оставившего после себя бесценное творческое наследие, навсегда останутся в нашей памяти", – говорится в телеграмме.

Каржаубай Сарткожаулы был профессором Евразийского нацио­нального университета имени Льва Гумилева в Астане. Работал директором научно-исследовательского центра тюркологии и алтаистики при университете, доктор филологических наук, академик Международной академии Чингиз хана, тюрколог. Наряду с его главными трудами также были опубликованы около 120 его научных статей на английском, русском, китайском, японском, французском, монгольских, турецких и казахском языках. Эти издания были выпущены в восьми странах мира.

В мире его знают как ученого-тюрколога. Это один из тех ученых, которые читают в оригинале и переводе на современные языки и языки исторических первоисточников с руническими надписями, а с самых древних памятников (І - веках нашей эры), стал инициатором и организатором создания первого в мире "Музея истории письменности тюркских народов". Он один из основателей первого в мировой практике древних культур тюрков.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 апреля скончался известный казахстанский журналист Гадильбек Шалахметов.

Читайте также

пожар в жилом доме
Крупный пожар охватил два дома и хозпостройку в Шымкенте
ДТП, ДТП в Алматы
ДТП произошло в Алматы на пересечении улиц Халиуллина и Желмая
пожар
Из-за сена чуть не сгорело село в Актюбинской области
Елена Беляева
Токаев Касым-Жомарт 2024 год Соболезнования
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом
Взрыв эмоций родных и рукопожатие Головкина: Казнет обсуждает победу Елдоса Сметова
В начале следующей неделе геошторм высокой мощности обрушится на Землю
В начале следующей недели геошторм высокой мощности обрушится на Землю
дом певца из Азербайджана показал казахстанский блогер
Дом богатейшего азербайджанца показал казахстанский "отец мобилографии"
жара, повышение температуры
12 способов выжить без кондиционера в жару и охладить квартиру
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: