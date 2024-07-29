Пассажирский поезд сошел с рельсов в России

Пассажирский поезд "Казань – Адлер" сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, аварию спровоцировал водитель КАМАЗа, который хотел проскочить ж/д переезд, пишет Telegram-канал "Регион 116 Казань".

"Минут тридцать назад в Котельниковском районе сошел с рельсов поезд "Казань – Адлер". Информация уточняется", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадали не менее 100 человек. С рельсов сошли восемь вагонов.

На месте работают три бригады скорой помощи, вывозят пострадавших.