Пассажирский поезд сошел с рельсов в России
Фото: Zakon.kz
Пассажирский поезд "Казань – Адлер" сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области, сообщает Zakon.kz.
По словам очевидцев, аварию спровоцировал водитель КАМАЗа, который хотел проскочить ж/д переезд, пишет Telegram-канал "Регион 116 Казань".
"Минут тридцать назад в Котельниковском районе сошел с рельсов поезд "Казань – Адлер". Информация уточняется", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадали не менее 100 человек. С рельсов сошли восемь вагонов.
На месте работают три бригады скорой помощи, вывозят пострадавших.
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