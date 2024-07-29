Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пассажирский поезд сошел с рельсов в России

Грузовое поезд сошел с рельсов, рельсы, поезд, груз, авария, сход с рельсов, транспортное происшествие, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 15:22 Фото: Zakon.kz
Пассажирский поезд "Казань – Адлер" сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, аварию спровоцировал водитель КАМАЗа, который хотел проскочить ж/д переезд, пишет Telegram-канал "Регион 116 Казань".

"Минут тридцать назад в Котельниковском районе сошел с рельсов поезд "Казань – Адлер". Информация уточняется", – говорится в сообщении.

 По предварительным данным, пострадали не менее 100 человек. С рельсов сошли восемь вагонов.

На месте работают три бригады скорой помощи, вывозят пострадавших.

Читайте также

Диверсии на вокзалах Франции
"Неизвестная делегация" призналась в диверсиях на вокзалах Франции
Вид Бразилии из космоса
Российский космонавт поделился кадрами неземной красоты Земли
Совет улемов обратился к женщинам Таджикистана
Обтягивающую, прозрачную и черную одежду не носить – Совет улемов обратился к женщинам Таджикистана
Константин Вноровский
Россия 2024 год Железные дороги Поезда
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В начале следующей неделе геошторм высокой мощности обрушится на Землю
В начале следующей недели геошторм высокой мощности обрушится на Землю
жара, повышение температуры
12 способов выжить без кондиционера в жару и охладить квартиру
термометр
В девяти областях Казахстана прогнозируют сильную жару 29 июля
Происшествие на Алаколе: КГА озвучил новые подробности
Происшествие на Алаколе: КГА озвучил новые подробности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: