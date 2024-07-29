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В Венесуэле после выборов начались столкновения между полицией и протестующими

В Венесуэле после выборов начались столкновения между полицией и протестующими, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 02:54 Фото: pixabay
В столице Венесуэлы - Каракасе после выборов президента на улицах собрались протестующие, передает Zakon.kz.

По информации РИА Новости прозвучало несколько выстрелов, из-за чего большое количество людей попытались убежать с открытых мест на улице.

До этого сообщалось, что подъезды к президентскому дворцу Мирафлорес перекрыты. Вцентральных районах Каракаса находятся сотни людей, вооружённых палками, у некоторых бутылки с зажигательной смесью. У большинства лица закрыты платками и банданами. Протестующие разбрасывают и жгут строительный мусор посреди проезжей части.

Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.


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