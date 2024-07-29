В Венесуэле после выборов начались столкновения между полицией и протестующими

В столице Венесуэлы - Каракасе после выборов президента на улицах собрались протестующие, передает Zakon.kz.

По информации РИА Новости прозвучало несколько выстрелов, из-за чего большое количество людей попытались убежать с открытых мест на улице.

До этого сообщалось, что подъезды к президентскому дворцу Мирафлорес перекрыты. Вцентральных районах Каракаса находятся сотни людей, вооружённых палками, у некоторых бутылки с зажигательной смесью. У большинства лица закрыты платками и банданами. Протестующие разбрасывают и жгут строительный мусор посреди проезжей части.

Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.



