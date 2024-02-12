Массовые протесты начались в Пакистане после выборов в парламент

В Пакистане проходят массовые протесты после парламентских выборах, по итогам которых сторонники осужденного экс-премьера Имрана Хана получили большинство мандатов. Полиция применила слезоточивый газ к митингующим, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 12 февраля, по всему Пакистану начались массовые выступления из-за обвинений в фальсификации результатов парламентских выборов. Сторонники осужденного экс-премьера Имрана Хана вышли на улицы, утверждая, что их кандидатов дискриминировали при подсчете голосов.

На выборах в парламент Пакистана большинство голосов неожиданно набрали представители партии "Техрик-е-Инсаф" бывшего премьер-министра Имрана Хана, которые баллотировались как независимые кандидаты. Но им все же не удалось одержать окончательную победу. Ни одна из крупных политических партий Пакистана не получила 169 мандатов, необходимых для формирования собственного правительства. Сторонники Хана пришли в негодование: они утверждают, что фактически набрали больше голосов, чем по официальным данным избиркома, и должны получить не менее 150 мандатов, а не 98. Представители "Техрик-е-Инсаф" подали десятки судебных исков, оспаривая итоги выборов.





Подозрения у членов "Техрик-е-Инсаф" вызывает то, что подсчет голосов вели очень медленно, и результаты огласили с трехдневной задержкой.

В воскресенье 12 февраля партия организовала массовые протесты возле отделений избирательной комиссии по всей стране. В столице Пакистана Лахоре многолюдный митинг сдерживали сотни полицейских, некоторых участников протестов задержали. В городе Равалпинди между участниками акций и сотрудниками правоохранительных органов произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ. В городе Карачи на юге страны митингующие отказались подчиняться требованиям полицейских, которые предупредили, что акция протеста незаконна, и призвали собравшихся разойтись. Протесты также вспыхнули в проблемных регионах Белуджистан, Синд и Хайбер-Пахтунхва, где в митингах участвуют десятки тысяч человек.

До объявления окончательных официальных результатов выборов в Пакистане – еще две недели.

Партия "Техрик-е-Инсаф", организовавшая массовые протесты, связана с бывшим премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, который сейчас отбывает тюремный срок по делу о незаконной продаже государственных подарков. В конце января ему с разницей в сутки вынесли еще два приговора по другим делам, добавив сначала 10 лет лишения свободы, а потом еще 14.