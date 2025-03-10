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Мир

В Румынии начались протесты и столкновения с полицией

В Бухаресте проходят столкновения между сторонниками Джорджеску и полицией, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 06:00 Фото: pixabay
9 марта в столице Румынии Бухаресте возле здания Центральной избирательной комиссии страны начались массовые протесты, сообщает Zakon.kz.

Массовые протесты вызваны из-за недопуска оппозиционера Кэлина Джорджеску к выборам президента, которые запланированы на май этого года. Сторонники Джорджеску вступили в столкновения с полицией и смогли прорвать ее кордон.

"Долой диктатуру!" и "Джорджеску – президент!", – кричали протестующие, опрокидывая заградительные барьеры.

Кадры с места событий публикуют очевидцы в соцсетях.

Известно, что 9 марта Центральное избирательное бюро Румынии сообщило об отказе в регистрации трем независимым кандидатам на выборах, помимо Джорджеску.

А 8 марта мэр Стамбула вступил в борьбу за пост президента Турции.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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