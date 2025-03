В Румынии начались протесты и столкновения с полицией

Массовые протесты вызваны из-за недопуска оппозиционера Кэлина Джорджеску к выборам президента, которые запланированы на май этого года. Сторонники Джорджеску вступили в столкновения с полицией и смогли прорвать ее кордон.

Кадры с места событий публикуют очевидцы в соцсетях.

BREAKING:: Clashes in Bucharest between protesters and police after the Romanian electoral commission prevented the main candidate Calin Georgescu who is a right winger from running in the presidential elections in May. Georgescu leads in the new election And the Court Banned him… pic.twitter.com/jRxrP92anH