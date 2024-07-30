Умер изобретатель итальянского десерта тирамису

28 июля в Италии скончался 81-летний создатель десерта тирамису, шеф-кондитер Роберто Лингуанотто, сообщает Zakon.kz.

По информации Corriere della Sera, автор десерта скончался после продолжительной болезни. Рецепт пирожного из кофе, печенья и сыра маскарпоне Лингуанотто создал случайно.

Фото: Х/EmmaPeel_Knight

Кондитер работал в ресторане Le Beccherie в городе Тревизо в области Венето на севере Италии. В 1972 году этот десерт заменил в меню забальоне из желтков, сахара и вина.

Фото: Х/EmmaPeel_Knight

В 2021 году скончался владелец Le Beccherie Адо Кампеол, которого также называли "отцом тирамису". Перед смертью он рассказывал, что пирожное было создано из‑за ошибки его жены Альбы и Лингуанотто.