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Умер изобретатель итальянского десерта тирамису

Роберто Лингуанотто, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 03:33 Фото: tiramesu.it
28 июля в Италии скончался 81-летний создатель десерта тирамису, шеф-кондитер Роберто Лингуанотто, сообщает Zakon.kz.

По информации Corriere della Sera, автор десерта скончался после продолжительной болезни. Рецепт пирожного из кофе, печенья и сыра маскарпоне Лингуанотто создал случайно.

Тирамису, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 03:33

Фото: Х/EmmaPeel_Knight

Кондитер работал в ресторане Le Beccherie в городе Тревизо в области Венето на севере Италии. В 1972 году этот десерт заменил в меню забальоне из желтков, сахара и вина.

Роберто Лингуанотто, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 03:33

Фото: Х/EmmaPeel_Knight

В 2021 году скончался владелец Le Beccherie Адо Кампеол, которого также называли "отцом тирамису". Перед смертью он рассказывал, что пирожное было создано из‑за ошибки его жены Альбы и Лингуанотто.

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