События

Казахстанец нашел в степях Мангистау горы, похожие на итальянский десерт

урочище, Мангистау, видео, аэросъемка, Тирамису, интересное, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 12:21 Фото: Instagram/serikbay_janybekov
Видеограф из Кокшетау Серикбай Жаныбеков на постоянной основе радует казахстанцев впечатляющими красотами страны. На этот раз на суд зрителей попала достопримечательность Мангистау – урочище Кызылкуп, также известное как "Тирамису", сообщает Zakon.kz.

Новое видео Жаныбеков опубликовал 23 сентября 2025 года на личной странице в Instagram.

Урочище представляет собой группу ярких живописных холмов из красно-белых слоев древней меловой породы, раскиданных на несколько километров по желтой степи.

Примечательно, что эпитет "Тирамису" придумали местные гиды как маркетинговый ход, так как склоны этих холмов и обрывов напоминают знаменитый итальянский десерт.

Согласно данным из открытых источников, урочище обязано своему образованию древнему океану Тетис (от 850 до 60 миллионов лет назад). Но в отличие от других мест, здесь новые слои дна периодически обогащались примесями железа, из-за чего они приобрели красный цвет.

В слоях породы также встречаются оттенки желтого и коричневого, которые появились благодаря смешиванию с различными минералами.

  • Нереальная, божественная красота нашей Родины.
  • У нас в Казахстане такие прекрасные места есть. Куда можно ездить отдыхать, любоваться прекрасными местами. Вам большое спасибо.
  • Очень красиво и как-то даже инопланетно.
  • Восхитительно. Сказочно. Спасибо вам, что есть возможность получить огромное удовольствие все это увидеть.
  • Это что за волшебство природы.
  • Просто шикарно, – отмечают пользователи Казнета после просмотра красочной публикации.

Казахстанец нашел золотое "море"

Днем ранее, 22 сентября, контентмейкер из Кокшетау Жанай Кенжебулатов порадовал подписчиков другим красочным видео. Мобилограф опубликовал кадры осеннего национального парка "Бурабай".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
