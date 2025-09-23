Казахстанец нашел в степях Мангистау горы, похожие на итальянский десерт

Видеограф из Кокшетау Серикбай Жаныбеков на постоянной основе радует казахстанцев впечатляющими красотами страны. На этот раз на суд зрителей попала достопримечательность Мангистау – урочище Кызылкуп, также известное как "Тирамису", сообщает Zakon.kz.

Новое видео Жаныбеков опубликовал 23 сентября 2025 года на личной странице в Instagram.

Урочище представляет собой группу ярких живописных холмов из красно-белых слоев древней меловой породы, раскиданных на несколько километров по желтой степи.

Примечательно, что эпитет "Тирамису" придумали местные гиды как маркетинговый ход, так как склоны этих холмов и обрывов напоминают знаменитый итальянский десерт.

Согласно данным из открытых источников, урочище обязано своему образованию древнему океану Тетис (от 850 до 60 миллионов лет назад). Но в отличие от других мест, здесь новые слои дна периодически обогащались примесями железа, из-за чего они приобрели красный цвет.

В слоях породы также встречаются оттенки желтого и коричневого, которые появились благодаря смешиванию с различными минералами.

Нереальная, божественная красота нашей Родины.

У нас в Казахстане такие прекрасные места есть. Куда можно ездить отдыхать, любоваться прекрасными местами. Вам большое спасибо.

Очень красиво и как-то даже инопланетно.

Восхитительно. Сказочно. Спасибо вам, что есть возможность получить огромное удовольствие все это увидеть.

Это что за волшебство природы.

Просто шикарно, – отмечают пользователи Казнета после просмотра красочной публикации.

Днем ранее, 22 сентября, контентмейкер из Кокшетау Жанай Кенжебулатов порадовал подписчиков другим красочным видео. Мобилограф опубликовал кадры осеннего национального парка "Бурабай".