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Певица Кети Топурия снова стала мамой

Певица , фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 20:10 Фото: Instagram/keti_one_official
Кети Топурия стала мамой в третий раз, сообщает Zakon.kz.

Радостным известием артистка поделилась в Instagram. Судя по подписи под постом, у нее родилась дочь, которую назвали Николь.

В июне Топурия организовала в честь дня рождения дочери Оливии диско-вечеринку в парке аттракционов. Таким образом они отметили девятилетие девочки.

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