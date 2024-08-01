Певица Кети Топурия снова стала мамой

Кети Топурия стала мамой в третий раз, сообщает Zakon.kz.

Радостным известием артистка поделилась в Instagram. Судя по подписи под постом, у нее родилась дочь, которую назвали Николь.

В июне Топурия организовала в честь дня рождения дочери Оливии диско-вечеринку в парке аттракционов. Таким образом они отметили девятилетие девочки.