Пожар разгорелся в лесу Абайской области

1 августа от оператора ГЛПР "Семей Орманы" поступило сообщение о том, в Бескарагайском районе на территории Донгулекского лесничества в лесопокрытой зоне горят культуры. По информации МЧС РК, для оперативного решения был внедрен новый алгоритм действий, передает Zakon.kz.

Как уточняется, пожар удалось локализовать "на минимальной площади 7 га".

"Для обеспечения оперативного реагирования к месту пожара было направлено 60 человек личного состава и 15 единиц техники, два беспилотных летательных аппарата, вертолет МИ-2 от АО "Казавиалесохрана", ДЧС. Вертолетом МИ-8 "Казавиаспас" руководством областного акимата, ДЧС произведено аэровизуальное обследование", – заявили в министерстве.

Отмечается, что жаркая и сухая погода в Абайской области сохраняется, мониторинг пожарной безопасности лесов находится на особом контроле ДЧС области.

Ранее директор одного из филиалов Государственного лесного природного резервата "Семей орманы" и его подельники были водворены в ИВС.

Позже, 30 июля 2024 года, министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на пресс-конференции в правительстве прокомментировал информацию Антикоррупционной службы о том, что руководитель резервата "Ертіс орманы" подозревается по взяточничестве.