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Происшествия

Крупный пожар вспыхнул на складах в Шымкенте: есть пострадавшие

Крупный пожар вспыхнул на частных складах в Шымкенте: есть пострадавшие, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 18:57 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Шымкенте произошел крупный пожар на территории частных складов в жилом массиве Исфиджаб Енбекшинского района, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, огонь охватил кровлю складских помещений, разлившееся дизельное топливо из грузового автомобиля, а также резиновые изделия, находившиеся на территории объекта. Вблизи очага возгорания также находился грузовик, заправленный дизельным топливом.

В результате происшествия пострадали два человека. Они получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Для ликвидации пожара были задействованы 56 сотрудников и 30 единиц техники. На месте также работали специалисты Центра медицины катастроф МЧС.

Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в центре Алматы из-под земли забил огонь.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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