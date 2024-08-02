Кот Ларри продолжает наслаждаться жизнью на Даунинг-стрит

Главный мышелов Британии кот Ларри продолжает жить на Даунинг-стрит в свойственной ему манере, сообщает Zakon.kz.

После новостей о собственной кошке нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера британская пресса пророчила Ларри настоящую драму. Но 1 августа в соцсетях появилось фото Ларри, принимающего солнечные ванны прямо перед капотом лимузина нового премьера.

Showing Starmer's chauffeur who's boss... https://t.co/TLdOAh2O09 — Larry the Cat (@Number10cat) August 1, 2024

"Показываю водителю Стармера, кто здесь босс", – прокомментировал фото Ларри.

7 июля мы сообщали, что новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер переезжает на Даунинг, 10 со своим котом.