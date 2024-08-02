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Кот Ларри продолжает наслаждаться жизнью на Даунинг-стрит

Лондон, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 07:40 Фото: makeship
Главный мышелов Британии кот Ларри продолжает жить на Даунинг-стрит в свойственной ему манере, сообщает Zakon.kz.

После новостей о собственной кошке нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера британская пресса пророчила Ларри настоящую драму. Но 1 августа в соцсетях появилось фото Ларри, принимающего солнечные ванны прямо перед капотом лимузина нового премьера.

"Показываю водителю Стармера, кто здесь босс", – прокомментировал фото Ларри.

7 июля мы сообщали, что новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер переезжает на Даунинг, 10 со своим котом.

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