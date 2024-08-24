В Лондоне разработали план на случай смерти кота Ларри, прогнавшего девять министров

Британские власти разработали план на случай смерти 17-летнего кота Ларри, который несет службу в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет газета The Times.

"План Даунинг-стрит на случай, если у кота Ларри закончатся девять жизней. Он прогнал несколько мышей и пять премьер-министров", – говорится в публикации.

Журналисты сообщают, что высокопоставленные чиновники из резиденции премьер-министров разработали план об объявлении кончины кота, которое имеет кодовое название, как у политических персон Англии или членов королевской семьи. Они отобрали снимки кота и пресс-релиз, чтобы опубликовать после известия о его смерти. Однако Ларри, несмотря на почтенный возраст, чувствует себя хорошо. Впрочем, как отмечают СМИ, беспокойство о его здоровье – частая тема для разговоров среди правительственных чиновников, которые за ним присматривают.

"Ларри уже превзошел среднюю продолжительность жизни кошки, что заставило некоторых государственных служащих пересмотреть подготовку к объявлению о его смерти", – пишет издание.

Напомним, в 2011 году Ларри взяли на Даунинг-стрит в качестве "главного мышелова" из приюта для кошек и собак Баттерси. Первоначально он должен был стать питомцем для детей Дэвида Кэмерона, но остался на Даунинг-стрит после того, как бывший премьер-министр и его семья оттуда переехали. С тех пор Ларри "пережил" Терезу Мэй, Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака.

7 июля 2024 года сообщалось, что новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер переезжает на Даунинг, 10 со своим котом.