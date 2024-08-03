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Ученые развеяли самый популярный миф о золотых рыбках: на что же они способны

Ученые развеяли популярный миф о золотых рыбках: на что они способны, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 10:58 Фото: pxhere
Австралийский профессор Кулум Браун опроверг убеждение о том, что у рыб плохая память. Он доказал, что они обладают развитой памятью, способной сохранять информацию на протяжении длительного времени, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, золотые рыбки и другие виды рыб помнят маршруты, по которым они плавали год назад.

Как отмечено в публикации Daily Mail, рыбки запоминают и маршруты "друзей" по аквариуму.

Ученый провел серию экспериментов: рыбы учились находить выход из аквариума с моделью рыболовной сети, имеющей единственное отверстие. И даже спустя 11 месяцев найти путь к свободе у них не составило большого труда.

Профессор указал и на другие исследования, подтверждающие способность рыб к обучению и запоминанию.

К примеру, в 2022 году ученые из Оксфордского университета обучили золотых рыбок проплывать определенное расстояние по аквариуму, чтобы получить лакомство, используя полосы на стенках как ориентиры.

Ранее стало известно, что ученые из США предложили отправить находящихся под угрозой вымирания животных на Луну. Они считают, что это поможет уберечь некоторые виды от неминуемой гибели.

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