Ученые предложили отправлять исчезающие виды животных на спутник Земли

Ученые из США предложили отправить находящихся под угрозой вымирания животных на Луну. Они считают, что это поможет уберечь некоторые виды от неминуемой гибели, сообщает Zakon.kz.

Более подробно эта идея изложена в научном журнале BioScience.



Группа ученых под руководством Мэри Хагедорн из Смитсоновского национального зоопарка и Института биологии охраны природы представила план постройки хранилищ на поверхности Луны.

Это хранилище в перспективе можно расположить возле одного из полюсов Луны, поскольку они постоянно остаются в тени.

Температура там держится стабильно: ниже -196 градусов по Цельсию. Поэтому хранилище будет действовать как своего рода холодильник. Это позволит хранить биологические образцы в течение длительного времени без участия людей и без потребности в источнике энергии для охлаждения.

Более того, хранилище сможет защитить ценные образцы и от других опасностей, таких как стихийные бедствия, изменение климата и геополитические конфликты.

Ранее сообщалось, что ученые и студенты во время исследования ледников Горного Алтая выявили бурное цветение водорослей Chlamydomonas nivalis (хламидомонада снежная), которые способны существовать при низких температурах.