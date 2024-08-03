Ученые предложили отправлять исчезающие виды животных на спутник Земли
Более подробно эта идея изложена в научном журнале BioScience.
Группа ученых под руководством Мэри Хагедорн из Смитсоновского национального зоопарка и Института биологии охраны природы представила план постройки хранилищ на поверхности Луны.
Это хранилище в перспективе можно расположить возле одного из полюсов Луны, поскольку они постоянно остаются в тени.
Температура там держится стабильно: ниже -196 градусов по Цельсию. Поэтому хранилище будет действовать как своего рода холодильник. Это позволит хранить биологические образцы в течение длительного времени без участия людей и без потребности в источнике энергии для охлаждения.
Более того, хранилище сможет защитить ценные образцы и от других опасностей, таких как стихийные бедствия, изменение климата и геополитические конфликты.
Ранее сообщалось, что ученые и студенты во время исследования ледников Горного Алтая выявили бурное цветение водорослей Chlamydomonas nivalis (хламидомонада снежная), которые способны существовать при низких температурах.