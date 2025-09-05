Почему кошки пакостят: развеян популярный миф

Существует расхожее мнение, что некоторые породы кошек обладают мстительным или обидчивым характером. Кошатники даже могут назвать соответствующие породы или признаки "обиды" животного. Но зоопсихолог Мирослав Волков уверен, что кошки не мстят и не злятся на хозяев, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, коты не способны интерпретировать человеческие эмоции и моральные оценки, поэтому они не понимают, что хозяину может быть плохо, и, соответственно, не способны на месть.

"Если кот разбросал наполнитель или случайно что-то повредил, он не осознает, что это расстраивает вас. Животные не могут переносить свои чувства на других – месть им просто не свойственна", – отметил Волков в беседе с Pravda.Ru.

Специалист добавил, что поведение питомцев во многом определяется инстинктами и опытом, а не желанием обидеть. Наказание котенка, например, может лишь ухудшить доверие между животным и хозяином.

"Когда мы применяем физические наказания, кот не учится правильно себя вести, он начинает воспринимать человека как источник боли. Доверие теряется, а вот чувство обиды у животных, как у человека, не формируется", – пояснил Волков.

Зоопсихолог подчеркнул, что для гармоничных отношений с кошкой важно учитывать ее инстинкты и выстраивать взаимодействие на доверии и последовательности, а не на страхе или наказаниях.

