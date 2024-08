Масштабные протесты в Бангладеш: премьер-министр бежала из страны

Из Бангладеш на фоне одного из самых масштабных антиправительственных протестов в истории государства уехала 76-летняя премьер-министр Шейх Хасина. Она улетела на вертолете в Индию 5 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным иностранных СМИ, митинги в стране начались еще в конце июня. На фоне роста напряженности в стране ввели комендантский час и отключили мобильный интернет.

Митингующие выступали с призывом к отставке Хасины.

Bangladesh Gen Zs on the roof of their PM state house pic.twitter.com/dnHfuo3d0E — Victor Sang (@itsvictorsang) August 5, 2024

В ходе протестов погибли свыше 300 человек, среди них и демонстранты, и полицейские.

Salute to the brave Students of Bangladesh. They've ended the 15 years long dictatorial rule of Hasina Wajid. The Indian Proxy is no longer in Dhaka!!!

✊🏻✊🏻 pic.twitter.com/NcYEjesQjS — Muhammad Saad 🇵🇸 (@hafizsaadriaz) August 5, 2024

Стоит отметить, что Хасина была у власти с 2009 года. В этом году ее переизбрали на четвертый срок.

Video shows the moment protesters in Bangladesh’s Dhaka climbed atop a large statue of former Prime Minister Sheikh Hasina's father, and hammered the statue's head with an axe. pic.twitter.com/1ocSkKguR0 — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 5, 2024

Тем временем армия Бангладеш объявила о создании временного правительства. По данным местного издания Prothom Alo, об этом заявил главком армии генерал Вакар-уз-Заман.

"Верьте в армию. Мы провели встречи с лидерами политических партий", – сказал он.

Общенациональные беспорядки вспыхнули из-за возмущения студентов спорными квотами на государственные должности, включая 30% для семей тех, кто боролся за независимость от Пакистана.