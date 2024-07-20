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Студенческие протесты в Бангладеш: число погибших растет, в стране ввели комендантский час

Бангладеш, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 14:13 Фото: Getty Images
Число смертей в Бангладеш в студенческих протестах растет, в стране ввели комендантский час. Сообщения о числе убитых разнятся: сайты местных СМИ не обновляются, а их аккаунты в социальных сетях неактивны. Поэтому западные СМИ пытаются подсчитать погибших самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

Комендантский час последовал за, вероятно, самым смертоносным днем ​​за все недели протестов, несмотря на запрет на публичные собрания.

Сообщения о числе убитых в пятницу разнятся. Somoy TV сообщает о 43. Репортер Associated Press видел 23 тела в медицинском колледже и больнице Дакки.

Еще 22 человека погибли в четверг, когда протестующие студенты попытались провести демонстрацию. Несколько человек также были убиты во вторник и среду.

Связаться с властями для подтверждения данных об общем числе погибших не удалось, отмечают все западные СМИ. Газета Daily Prothom Alo сообщила, что со вторника погибли 103 человека. Reurets пишет, что погибли 105 человек.

Помимо смертей, столкновения привели к ранениям тысяч людей, согласно данным из больниц по всему Бангладеш.

В Сети распространяются десятки видео, предположительно снятых во время протестов в Бангладеш. Zakon.kz не удалось независимо проверить достоверность видео, однако на эти видео ссылаются крупные международные СМИ.

Поскольку число жертв росло, а полиция не могла сдержать протесты, правительство ввело общенациональный комендантский час и задействовало армию.

Протестующие против квот столкнулись с полицией в Дакке на прошлой неделе. В течение пяти дней полиция применяла слезоточивый газ и бросала звуковые гранаты, чтобы разогнать протестующих, в то время как демонстранты сталкивались с сотрудниками службы безопасности, бросая кирпичи и поджигая автомобили. Общенациональные беспорядки вспыхнули из-за возмущения студентов спорными квотами на государственные должности, включая 30% для семей тех, кто боролся за независимость от Пакистана.

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