Студенческие протесты в Бангладеш: число погибших растет, в стране ввели комендантский час

Комендантский час последовал за, вероятно, самым смертоносным днем ​​за все недели протестов, несмотря на запрет на публичные собрания.

Сообщения о числе убитых в пятницу разнятся. Somoy TV сообщает о 43. Репортер Associated Press видел 23 тела в медицинском колледже и больнице Дакки.

Еще 22 человека погибли в четверг, когда протестующие студенты попытались провести демонстрацию. Несколько человек также были убиты во вторник и среду.

Связаться с властями для подтверждения данных об общем числе погибших не удалось, отмечают все западные СМИ. Газета Daily Prothom Alo сообщила, что со вторника погибли 103 человека. Reurets пишет, что погибли 105 человек.

Помимо смертей, столкновения привели к ранениям тысяч людей, согласно данным из больниц по всему Бангладеш.

В Сети распространяются десятки видео, предположительно снятых во время протестов в Бангладеш. Zakon.kz не удалось независимо проверить достоверность видео, однако на эти видео ссылаются крупные международные СМИ.

🇧🇩 BANGLADESH UPDATE :



More than 200+ Bangladeshi Students and civilians are killed and appx 10000 are seriously injured.



Sheikh Hasina has imposed curfew in the country after committing crime against humanity.#StudentsUnderAttack #AlleyesonBangladesh… pic.twitter.com/mD6iKvcxDa