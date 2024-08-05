Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Экс-супруга Гуфа заявила о новом возлюбленном

блогерша, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 18:47 Фото: Instagram/aizalovesam
Российская блогерша, бизнесвумен и бывшая супруга рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай рассказала подписчикам, что у нее появился новый возлюбленный, сообщает Zakon.kz.

Она написала в Telegram, что новый партнер младше ее, но разницу в возрасте не уточнила. 

"Интересная ситуация! Каждый раз, когда я решаю состариться с кошками, в мою жизнь с ноги влетает человек, у которого совершенно другие планы на меня", – рассказала Айза.

По ее словам, у возлюбленного "взрослая" работа и надежный тип привязанности.

"Как с такими общаться надо? Девки, советы ваши нужны", – обратилась к поклонницам блогерша.

Отметим, что Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

Ранее Айза заявляла, что переписывалась с создателем "ВКонтакте" и Telegram Павлом Дуровым.

Читайте также

Американцев пугают китайскими роботами
Законодатели США пугают американцев китайскими гуманоидными роботами
Премьер-министр Бангладеш бежала из страны
Масштабные протесты в Бангладеш: премьер-министр бежала из страны
Эдвард Билл, ампутация ноги
Российскому пранкеру Эдварду Биллу ампутируют ногу
Елена Беляева
Россия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Сергею Шнурову запретили пить алкоголь
Сергею Шнурову запретили пить алкоголь
50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз
50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз
Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна
Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: