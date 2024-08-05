Экс-супруга Гуфа заявила о новом возлюбленном
Фото: Instagram/aizalovesam
Российская блогерша, бизнесвумен и бывшая супруга рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай рассказала подписчикам, что у нее появился новый возлюбленный, сообщает Zakon.kz.
Она написала в Telegram, что новый партнер младше ее, но разницу в возрасте не уточнила.
"Интересная ситуация! Каждый раз, когда я решаю состариться с кошками, в мою жизнь с ноги влетает человек, у которого совершенно другие планы на меня", – рассказала Айза.
По ее словам, у возлюбленного "взрослая" работа и надежный тип привязанности.
"Как с такими общаться надо? Девки, советы ваши нужны", – обратилась к поклонницам блогерша.
Отметим, что Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.
Ранее Айза заявляла, что переписывалась с создателем "ВКонтакте" и Telegram Павлом Дуровым.
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