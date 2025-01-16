Айза высказалась по поводу увлечений Ивлеевой
Фото: Instagram/aizalovesam
Айза-Лилуна Ай высказалась о новых увлечениях Насти Ивлеевой, сообщает Zakon.kz.
16 января в своем Telegram-канале бывшая жена репера Гуфа прошлась по нынешним увлечениям оскандалившейся Ивлеевой. Со слов Айзы, транслируемые Настей ночевки в избах и походы в храмы – это уже слишком.
Фото: Telegram/aizalovesyou
Позже блогерша добавила, что она не против перемен Насти Ивлеевой, но против, что это делается так резко и показательно и реально слишком через край.
"Какое-то уже излишнее чувство вины, а не любовь и страсть к родным просторам", – отметила она.
Со слов Айзы, книги, семейные ценности и прочие богоугодные вещи должны быть базой любого человека, не только провинившегося.
Их коллега по российскому шоу-бизнесу Сергей Лазарев на днях осуществил свою мечту, а Ляйсан Утяшева обратила внимание на необходимость внешних преображений.
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