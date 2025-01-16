Айза высказалась по поводу увлечений Ивлеевой

Айза-Лилуна Ай высказалась о новых увлечениях Насти Ивлеевой, сообщает Zakon.kz.

16 января в своем Telegram-канале бывшая жена репера Гуфа прошлась по нынешним увлечениям оскандалившейся Ивлеевой. Со слов Айзы, транслируемые Настей ночевки в избах и походы в храмы – это уже слишком.

Фото: Telegram/aizalovesyou

Позже блогерша добавила, что она не против перемен Насти Ивлеевой, но против, что это делается так резко и показательно и реально слишком через край.

"Какое-то уже излишнее чувство вины, а не любовь и страсть к родным просторам", – отметила она.

Со слов Айзы, книги, семейные ценности и прочие богоугодные вещи должны быть базой любого человека, не только провинившегося.

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