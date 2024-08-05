Режиссер "Твин Пикс" и "Шоссе в никуда" Дэвид Линч заявил о тяжелой болезни

78-летний американский кинематографист, режиссер и актер Дэвид Линч признался, что болен эмфиземой легких, сообщает Zakon.kz.

По информации Independent, болезнь спровоцировало многолетнее курение. Режиссер заявил, что теперь не может ходить на долгие расстояния из-за недостатка кислорода.

"Я так долго страдал от эмфиземы легких из-за курения, что вынужден жить дома, нравится мне это или нет. Для меня было бы очень плохо заболеть, даже простудой", – рассказал кинематографист.

Кроме того Линч сомневается, что вновь сможет снимать кино. По его словам, он просто физически не сможет участвовать в съемках, даже если и возьмется за какой-либо проект.

"Я бы снимал удаленно, если бы до этого дошло. Мне бы это не очень понравилось", – признался режиссер.

Эмфизема легких – это болезнь, при которой количество воздуха в легких повышается настолько, что нарушается их анатомия: альвеолы становятся больше, а их стенки постепенно разрушаются.

Дэвид Линч известен широкому зрителю по проектам, в которых присутствует элементы сюрреализма и тема иллюзорности реальности. Среди самых популярных его работ – "Синий бархат", "Шоссе в никуда", "Внутренняя империя", "Малхолланд Драйв", "Твин Пикс".

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