Дети под угрозой: в Алматы растет заболеваемость коклюшем

Не так давно медики объявили, что в Казахстане выросла заболеваемость коклюшем. Инфекция очень опасная и заразная. Теперь в ДСЭК Алматы отметили, что и в южной столице увеличилось число заболевших. Zakon.kz выяснял, чем страшна бактериальная инфекция для здоровья.

По данным санврачей, в Алматы за пять месяцев текущего года зарегистрировано 62 подтвержденных случая коклюша среди непривитых детей в возрасте до 14 лет. Это против пяти подтвержденных случаев, которые были зафиксированы в 2023 году.

В очагах заражения с начала года обследованы 334 контактирующих с больным человека, в результате диагноз у них не подтвердился. Тем не менее за ними было установлено медицинское наблюдение медработниками поликлиник. А все потому, что коклюш – острая респираторная бактериальная инфекция, вызываемая палочкой Bordetella pertussis, которая проявляется приступами судорожного кашля со свистом и хрипом, продолжающегося до рвоты, с отделением густой вязкой мокроты.

В целом, в Казахстане заболеваемость коклюшем выросла в 120 раз. Такие данные озвучил Минздрав страны в апреле. По информации министерства, в 2022 году было зарегистрировано всего три случая коклюша, а уже в 2023-м число составило 393 заболевших. Из них более 90% – пациенты младше пяти лет. Ежегодно в мире от коклюша умирает около миллиона детей, а общее число заболевших переваливает за 60 млрд.

Непривитому человеку заразиться очень легко – возбудитель коклюша распространяется воздушно-капельным путем при кашле, чихании, разговоре больного.

Симптомы коклюша

Особенно тяжело бактериальную инфекцию переносят дети первых месяцев жизни. Вычислить заболевание возможно не сразу. У ребенка появляются признаки обычного простудного заболевания: насморк, подъем температуры, умеренный кашель. И лишь постепенно усиливается кашель, переходя в приступообразный.

"Во время этих изнурительных кашлевых приступов происходит нарушение кровообращения головного мозга, кислородное голодание, приводящее впоследствии к нарушению психики и различной степени умственной отсталости", – пояснила руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алпысбайұлы Касымхан.

Но опаснее всего коклюш осложнениями, такими как воспаление легких или пневмония, а также поражение головного мозга.

Профилактика коклюша

Поэтому остается единственный и самый надежный способ защиты от коклюша – вакцинация.

"Прививка против коклюша проводится детям в возрасте 2, 3, 4 и 18 месяцев. Осуществляется комплексной вакциной одновременно против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита "В", гемофильной инфекции и полиомиелита. В дальнейшем дети в возрасте шести лет прививаются бустерной дозой АбКДС (адсорбированная бесклеточная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина)". Алпысбайұлы Касымхан

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Эпидемиологи рекомендуют следующий алгоритм при появлении первых признаков заболевания.

Прежде всего, не следует заниматься самолечением, а нужно тотчас обратиться за медицинской помощью к квалифицированному врачу. Принимать лечение нужно строго по назначению. В помещении как можно чаще нужно проветривать комнату и проводить влажную уборку. Если наблюдается кашель – прикрывайте рот и постоянно мойте руки.

Также немаловажна сознательность взрослых. Не следует отправлять детей с признаками острого заболевания в школу, детские сады, прочие общественные места и коллективы. Следует помнить, что лучше предотвратить болезнь, чем ее лечить.