Фразу "бездетная кошатница" в адрес Камалы Харрис назвали шуткой

По словам женщины, высказывания ее супруга прозвучали в контексте трудностей родительства в США, что является важной темой. Интервьюер напомнила собеседнице, что ранее ее муж Джей Ди Вэнс имел неосторожность так назвать бездетную вице-президента Камалу Харрис и других демократок.

Usha Vance defends her husband JD Vance's "childless cat ladies" comments as a "quip":



"What he was really saying is that it can be really hard to be a parent in [U.S.]. And sometimes our policies are designed...[to] make it even harder... I understand why he was saying that." pic.twitter.com/tPHPCequDz