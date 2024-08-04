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Планы Камалы Харрис рассекретила другая женщина

США, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 08:12 Фото: Х/PeopleforParker
Мэр Филадельфии, демократка Шерелл Паркер случайно или намеренно рассекретила планы Камалы Харрис относительно кандидатуры вице-президента, сообщает Zakon.kz.

Мэр разместила 2 августа на своей странице в Х видео с именем человека, которого Камала Харрис видит своим вице-президентом. Им оказался губернатор Пенсильвании Джош Шапиро.

Пенсильвания – родина Джо Байдена и ключевой колеблющийся штат. Сразу 19 голосов выборщиков – это огромный куш, поскольку для победы кандидату в президенты нужно набрать 270. Известно, что в 2016 году Пенсильванию выиграл Трамп, а в 2020 году – Байден.

Камала Харрис получила достаточное число голосов от своей партии, чтобы выдвинуть свою кандидатуру для участия в ноябрьских выборах на пост главы государства.

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