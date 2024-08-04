Планы Камалы Харрис рассекретила другая женщина
Мэр разместила 2 августа на своей странице в Х видео с именем человека, которого Камала Харрис видит своим вице-президентом. Им оказался губернатор Пенсильвании Джош Шапиро.
Proud to be back with so many leaders from across our region supporting @KamalaHarris for President and @JoshShapiroPA for VP! We are One CITY, One REGION, and ONE Commonwealth United! @PADems @PhillyDems @Joanna4PA @PADemsChair @IBEW98 @RepHarris @PALaborers pic.twitter.com/Rh1ojbRjcr— Cherelle Parker (@PeopleforParker) August 2, 2024
Пенсильвания – родина Джо Байдена и ключевой колеблющийся штат. Сразу 19 голосов выборщиков – это огромный куш, поскольку для победы кандидату в президенты нужно набрать 270. Известно, что в 2016 году Пенсильванию выиграл Трамп, а в 2020 году – Байден.
Камала Харрис получила достаточное число голосов от своей партии, чтобы выдвинуть свою кандидатуру для участия в ноябрьских выборах на пост главы государства.