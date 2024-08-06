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В Китае начали штрафовать за кормление уличных голубей

Запрет на кормление голубей, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 03:42 Фото: pixabay
С 1 августа в Гонконге вступил в силу запрет на кормление уличных голубей. За это выписывают штраф в размере 100 тыс. гонконгских долларов (6 млн 137тыс. 790 тенге), сообщает Zakon.kz.

По информации Радио Sputnik, китайский Гонгконг не первый город, где ввели такой запрет: он действует в Риме, Венеции, Вене.

Причина такого решения – последствия, к которым приводит массовое скопление голубей.

В том же Гонконге насчитывается 17 точек, где скопление диких птиц приводит к плохим санитарным условиям.

Это оказывает негативное влияние на здоровье местных жителей.

Ранее сообщалось, что в Австралии внутри четырехметрового крокодила нашли человеческие останки.

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