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Россия отправит туристов на МКС с космодрома Байконур

Космический туризм на Байконуре, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 02:45 Фото: pexels
Россия планирует туристическую миссию на корабле "Союз МС" на МКС. Она может состояться во второй половине 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации издания РИА Новости, об этом сообщила оператор полетов – компания "Главкосмос".

Планируемый старт полета III-IV квартал 2025 года. Место запуска – космодром Байконур.

Известно, что длительность полета до МКС составит порядка 3 часов. Туристическая миссия продлится 10 дней, но подготовка к космическому путешествию займет 10 месяцев. Срок наиболее интенсивной подготовки к полету составит 4-5 месяцев.

Полет и спуск состоится в команде профессиональных космонавтов.

Они будут сопровождать двух туристов. Еще одно место займет профессиональный космонавт.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что в будущем на спутниках планеты Юпитер человечество обнаружит много чего интересного.

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