Россия отправит туристов на МКС с космодрома Байконур

Россия планирует туристическую миссию на корабле "Союз МС" на МКС. Она может состояться во второй половине 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации издания РИА Новости, об этом сообщила оператор полетов – компания "Главкосмос".

Планируемый старт полета III-IV квартал 2025 года. Место запуска – космодром Байконур.

Известно, что длительность полета до МКС составит порядка 3 часов. Туристическая миссия продлится 10 дней, но подготовка к космическому путешествию займет 10 месяцев. Срок наиболее интенсивной подготовки к полету составит 4-5 месяцев.

Полет и спуск состоится в команде профессиональных космонавтов.

Они будут сопровождать двух туристов. Еще одно место займет профессиональный космонавт.

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