Россия отправит туристов на МКС с космодрома Байконур
По информации издания РИА Новости, об этом сообщила оператор полетов – компания "Главкосмос".
Планируемый старт полета III-IV квартал 2025 года. Место запуска – космодром Байконур.
Известно, что длительность полета до МКС составит порядка 3 часов. Туристическая миссия продлится 10 дней, но подготовка к космическому путешествию займет 10 месяцев. Срок наиболее интенсивной подготовки к полету составит 4-5 месяцев.
Полет и спуск состоится в команде профессиональных космонавтов.
Они будут сопровождать двух туристов. Еще одно место займет профессиональный космонавт.
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