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Мир

С космодрома "Байконур" к МКС отправился грузовой корабль

Грузовой корабль &quot;Прогресс МС-31&quot; отправился к МКС с космодрома &quot;Байконур&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 08:22 Фото: Telegram/Роскосмос
4 июля транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-31" в 00:32 по казахстанскому времени отправился к Международной космической станции с космодрома "Байконур", сообщает Zakon.kz.

Стыковка корабля с модулем "Поиск" МКС запланирована на 6 июля в 00:27 по времени Москвы. Прямую трансляцию запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" вел "Роскосмос".

На борту "Прогресса МС-31" находится 2625 кг различных грузов, предназначенных для обеспечения работы станции и экипажа 73-й длительной экспедиции.

В частности, корабль доставит:

  • 1205 кг сухих грузов;
  • 950 кг топлива для дозаправки станции;
  • 420 кг питьевой воды;
  • 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС.

Фото: Telegram/Роскосмос

Также на борту находятся материалы и оборудование для проведения научных экспериментов, включая исследования под названиями "Виртуал", "Биодеградация", "Фуллерен", "Биополимер", "Импульс" и "Мираж".

Ранее в "Роскомосе" показали кадры подготовки этого космического грузовика.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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