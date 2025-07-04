С космодрома "Байконур" к МКС отправился грузовой корабль
Фото: Telegram/Роскосмос
4 июля транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-31" в 00:32 по казахстанскому времени отправился к Международной космической станции с космодрома "Байконур", сообщает Zakon.kz.
Стыковка корабля с модулем "Поиск" МКС запланирована на 6 июля в 00:27 по времени Москвы. Прямую трансляцию запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" вел "Роскосмос".
На борту "Прогресса МС-31" находится 2625 кг различных грузов, предназначенных для обеспечения работы станции и экипажа 73-й длительной экспедиции.
В частности, корабль доставит:
- 1205 кг сухих грузов;
- 950 кг топлива для дозаправки станции;
- 420 кг питьевой воды;
- 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС.
Фото: Telegram/Роскосмос
Также на борту находятся материалы и оборудование для проведения научных экспериментов, включая исследования под названиями "Виртуал", "Биодеградация", "Фуллерен", "Биополимер", "Импульс" и "Мираж".
Ранее в "Роскомосе" показали кадры подготовки этого космического грузовика.
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