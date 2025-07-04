С космодрома "Байконур" к МКС отправился грузовой корабль

4 июля транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-31" в 00:32 по казахстанскому времени отправился к Международной космической станции с космодрома "Байконур", сообщает Zakon.kz.

Стыковка корабля с модулем "Поиск" МКС запланирована на 6 июля в 00:27 по времени Москвы. Прямую трансляцию запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" вел "Роскосмос".

На борту "Прогресса МС-31" находится 2625 кг различных грузов, предназначенных для обеспечения работы станции и экипажа 73-й длительной экспедиции.

В частности, корабль доставит:

1205 кг сухих грузов;

950 кг топлива для дозаправки станции;

420 кг питьевой воды;

50 кг азота для пополнения атмосферы МКС.

Фото: Telegram/Роскосмос

Также на борту находятся материалы и оборудование для проведения научных экспериментов, включая исследования под названиями "Виртуал", "Биодеградация", "Фуллерен", "Биополимер", "Импульс" и "Мираж".

Ранее в "Роскомосе" показали кадры подготовки этого космического грузовика.