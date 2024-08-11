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Метеорологи Японии заявили о повышенном риске "крупного землетрясения"

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 08:30 Фото: wikimedia
Мощное землетрясение магнитудой 7.1 произошло на юго-западе Японии. Некоторые западные острова страны получили сообщения о возможных цунами. Сейчас метеорологи заявили о повышенном риске более "крупного землетрясения", сообщает Zakon.kz.

По информации BBC, на первый взгляд, землетрясение, произошедшее в четверг на юге Японии, не было чем-то серьезным.

Землетрясение магнитудой 7,1 не нанесло существенного ущерба, и предупреждение о цунами не сработало.

Однако за землетрясением вскоре последовало предупреждение, которого раньше не было. Метеорологическое агентство Японии заявило о повышенном риске "крупного землетрясения".

В худшем случае прогнозируется гибель более 300 тыс. человек, а вдоль тихоокеанского побережья этой восточноазиатской страны может образоваться стена воды высотой 30 м (100 футов).

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение магнитудой 7.1 произошло на юго-западе Японии.

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