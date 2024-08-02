Подземные толчки силой 2-3 балла почувствовали жители Усть-Каменогорска
Фото: wikimedia
Землетрясение магнитудой 5.8 произошло 2 августа в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.
По информации Сети сейсмических станций МЧС РК, землетрясение зафиксировано в 23:15.
"Эпицентр расположен в 859 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана. ВКО, р-н Улкен Нарын, ближайший населенный пункт Улкен Нарын в 70 км, от Усть-Каменогорска 224 км)", – говорится в сообщении.
Глубина залегания очага составила 10 км. Также сообщается, что жители Усть-Каменогорска почувствовали подземные толчки силой 2-3 балла.
Сейсмологи добавили, что сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
Ранее сообщалось, что в Костанайской области произошло землетрясение.
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