Подземные толчки силой 2-3 балла почувствовали жители Усть-Каменогорска

Землетрясение магнитудой 5.8 произошло 2 августа в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

По информации Сети сейсмических станций МЧС РК, землетрясение зафиксировано в 23:15.

"Эпицентр расположен в 859 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана. ВКО, р-н Улкен Нарын, ближайший населенный пункт Улкен Нарын в 70 км, от Усть-Каменогорска 224 км)", – говорится в сообщении.

Глубина залегания очага составила 10 км. Также сообщается, что жители Усть-Каменогорска почувствовали подземные толчки силой 2-3 балла.

Сейсмологи добавили, что сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области произошло землетрясение.

