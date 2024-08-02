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Законодательство РК

Подземные толчки силой 2-3 балла почувствовали жители Усть-Каменогорска

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 23:45 Фото: wikimedia
Землетрясение магнитудой 5.8 произошло 2 августа в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

По информации Сети сейсмических станций МЧС РК, землетрясение зафиксировано в 23:15.

"Эпицентр расположен в 859 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана. ВКО, р-н Улкен Нарын, ближайший населенный пункт Улкен Нарын в 70 км, от Усть-Каменогорска 224 км)", – говорится в сообщении.

Глубина залегания очага составила 10 км.  Также сообщается, что жители Усть-Каменогорска почувствовали подземные толчки силой 2-3 балла.

Сейсмологи добавили, что сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области произошло землетрясение. 

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МЧС РК Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск Землетрясение 2024 год
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