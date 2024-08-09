В США арестовали гражданина Казахстана за кибермошенничество

В США по подозрению в кибермошенничестве арестовали граждан Казахстана и России, сообщает Zakon.kz.

Как свидетельствуют документы прокуратуры, гражданин Казахстана Александр Ходырев и россиянин Павел Кублицкий арестованы во Флориде в минувший вторник. Первые слушания по делу назначены на сегодня, 9 августа, пишет РИА Новости.

Как указано в ордере на арест мужчин, силовики подозревают их в причастности к администрированию платформы для обмена данными и продажи незаконно полученной информации даркнета WWH.

Подозреваемым вменяют "сговор с целью владения 15 или более несанкционированными устройствами доступа".

Отмечается, что оба подозреваемых прибыли в США в 2022 году и запросили убежище. Они поселились во Флориде, где вели роскошный образ жизни, не имея при этом официального трудоустройства, говорится в документах суда.

В июне 2024 года сообщалось о том, что в Италии задержали казахстанца за незаконное нанесение надписи на историческом здании.