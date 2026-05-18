#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
470.17
547.47
6.42
Статьи

Насколько Казахстан защищен от кибермошенничества – исследование

Хакеры, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 15:21 Фото: pixabay
Казахстан по итогам 2025 года занял 36-е место в мировом рейтинге устойчивости к кибермошенничеству и цифровым угрозам, сообщает Zakon.kz.

Наряду со стремительной и повсеместной глобальной цифровизацией активно развивается и киберпреступность. В этих условиях преступные сети не только прокачиваются в использовании новых технологий, но и становятся быстрее, масштабнее и эффективнее. И самое важное – они учатся совершать свои преступления таким образом, чтобы вычислить их было практически невозможно.

В общем, сегодня случаи краж личных данных, финансовые махинации через цифровую среду, взломы аккаунтов и кибератаки уже не что-то запредельное из голливудских фильмов про будущее. Это – наша текущая реальность.

Следовательно, противодействовать данному феномену сегодня все страны начинают практически на том же уровне, что и борются с обычной преступностью. Только вот получается добиваться эффективного результата не всегда и не всем.

Что известно об исследовании

Исследованием в области устойчивости стран мира к кибермошенничеству на ежегодной основе занимается международная компания “Sumsub”, специализирующаяся на проверке личности пользователей, предотвращении мошенничества и защите цифровых сервисов от киберугроз.

На этом фоне специалистами данной компании разработан итоговый свободный индекс (Global Fraud Index), определяющий степень уязвимости и защищенности от кибермошенничества.

Формируется он на основе четырех ключевых факторов:

  • уровень мошенничества (количество и тяжесть совершаемых в стране киберпреступлений);
  • доступность ресурсов (уровень цифровизации и свобода доступа к цифровым технологиям);
  • государственное участие (степень вовлеченности государства в противодействие киберпреступности и предупреждение цифровых угроз);
  • экономическое состояние (макроэкономические факторы, способствующие возникновению мошеннических схем).

Более низкий итоговый индекс указывает на большую устойчивость к мошенничеству, а более высокий – на серьезную подверженность риску. Полученные результаты ранжируются в порядке возрастания от меньшего к большему. Всего в данном исследовании анализируются показатели 112 стран мира.

Самые защищенные в мире от киберугроз

Согласно данному исследованию и сформированному на его основе рейтингу, наиболее защищенными от цифрового мошенничества и киберугроз в целом по итогам 2025 года стали европейские страны.

Так, мировым лидером по степени защищенности от цифровых угроз стал Люксембург с итоговым индексом в 0,8 балла. Второе место с индексом в 0,9 балла занимает Дания, а третье – Финляндия (1 балл).

В топ-10 самых защищенных от киберугроз стран также вошли – Норвегия (1,1 балла), Нидерланды (1,1 балла), Швейцария (1,2 балла), Новая Зеландия (1,2 балла), Швеция (1,2 балла), Австрия (1,2 балла) и Сингапур (1,4 балла).

Степень уязвимости Казахстана и стран СНГ

Самым защищенным от киберугроз и цифрового мошенничества по итогам 2025 года на пространстве СНГ стал Казахстан. Наша страна, по версии специалистов вышеуказанной компании, занимает 36-е место в глобальном рейтинге с итоговым индексом в 2,1 балла.

К слову, эти показатели позволили Казахстану обойти в данном рейтинге не только страны СНГ, но и многие страны Европы, в числе которых Испания (2,2 балла), Германия (2,2 балла), Эстония (2,2 балла), Италия (2,3 балла), Франция (2,3 балла) и Великобритания (2,3 балла).

Уязвимее Казахстана в этом направлении на пространстве стран Содружества сегодня считаются – Кыргызстан (58-е место с итоговым индексом в 2,5 балла), Беларусь (81-е место с итоговым индексом в 3,3 балла), Узбекистан (83-е место с итоговым индексом в 3,4 балла), Армения (100-е место с итоговым индексом в 4,3 балла) и Азербайджан (104-е место с итоговым индексом в 4,9 балла).

Степень защищенности от киберугроз России и Таджикистана в данном исследовании не оценивалась.

Кто больше всех подвержен киберугрозам

Самыми уязвимыми перед кибермошенниками и цифровыми угрозами в мире сегодня считаются Пакистан (7,5 балла), Индонезия (6,5 балла), Нигерия (6,4 балла), Индия (6,2 балла) и Танзания (5,5 балла).

Не отличаются высокими показателями устойчивости перед киберугрозами и такие экономически развитые государства, как Бразилия (101-е место с итоговым индексом в 4,4 балла), Китай (96-е место с итоговым индексом в 4,1 балла) и США (91-е место с итоговым индексом в 3,8 балла).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Олег Калиниченко
Читайте также
Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие
17:37, 17 апреля 2026
Насколько защищены права собственников в Казахстане – результаты исследований
Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана
12:30, 17 февраля 2026
Названы самые влиятельные страны мира: на каком месте Казахстан
В США арестовали гражданина Казахстана и России за кибермошенничество
09:17, 09 августа 2024
В США арестовали гражданина Казахстана за кибермошенничество
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Конор Макгрегор
15:31, Сегодня
Конор Макгрегор "пригрозил" главному гангстеру UFC
Судья прокомментировал судейский скандал на Кубке РК
15:11, Сегодня
Опытный судья разобрал скандальный эпизод с вызовом полиции на Кубке РК по борьбе
Ломакин в финале квалификации в Индии
14:49, Сегодня
"Качели" устроил казахстанский теннисист в квалификации топ-турнира в Индии
Любовь Ковальчук
14:42, Сегодня
Чемпионат Казахстана по тяжёлой атлетике среди женщин: все победители и призёры 2026 года
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: