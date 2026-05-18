Насколько Казахстан защищен от кибермошенничества – исследование

Казахстан по итогам 2025 года занял 36-е место в мировом рейтинге устойчивости к кибермошенничеству и цифровым угрозам, сообщает Zakon.kz.

Наряду со стремительной и повсеместной глобальной цифровизацией активно развивается и киберпреступность. В этих условиях преступные сети не только прокачиваются в использовании новых технологий, но и становятся быстрее, масштабнее и эффективнее. И самое важное – они учатся совершать свои преступления таким образом, чтобы вычислить их было практически невозможно.

В общем, сегодня случаи краж личных данных, финансовые махинации через цифровую среду, взломы аккаунтов и кибератаки уже не что-то запредельное из голливудских фильмов про будущее. Это – наша текущая реальность.

Следовательно, противодействовать данному феномену сегодня все страны начинают практически на том же уровне, что и борются с обычной преступностью. Только вот получается добиваться эффективного результата не всегда и не всем.

Что известно об исследовании

Исследованием в области устойчивости стран мира к кибермошенничеству на ежегодной основе занимается международная компания “Sumsub”, специализирующаяся на проверке личности пользователей, предотвращении мошенничества и защите цифровых сервисов от киберугроз.

На этом фоне специалистами данной компании разработан итоговый свободный индекс (Global Fraud Index), определяющий степень уязвимости и защищенности от кибермошенничества.

Формируется он на основе четырех ключевых факторов:

уровень мошенничества (количество и тяжесть совершаемых в стране киберпреступлений) ;

; доступность ресурсов (уровень цифровизации и свобода доступа к цифровым технологиям) ;

; государственное участие (степень вовлеченности государства в противодействие киберпреступности и предупреждение цифровых угроз) ;

; экономическое состояние (макроэкономические факторы, способствующие возникновению мошеннических схем).

Более низкий итоговый индекс указывает на большую устойчивость к мошенничеству, а более высокий – на серьезную подверженность риску. Полученные результаты ранжируются в порядке возрастания от меньшего к большему. Всего в данном исследовании анализируются показатели 112 стран мира.

Самые защищенные в мире от киберугроз

Согласно данному исследованию и сформированному на его основе рейтингу, наиболее защищенными от цифрового мошенничества и киберугроз в целом по итогам 2025 года стали европейские страны.

Так, мировым лидером по степени защищенности от цифровых угроз стал Люксембург с итоговым индексом в 0,8 балла. Второе место с индексом в 0,9 балла занимает Дания, а третье – Финляндия (1 балл).

В топ-10 самых защищенных от киберугроз стран также вошли – Норвегия (1,1 балла), Нидерланды (1,1 балла), Швейцария (1,2 балла), Новая Зеландия (1,2 балла), Швеция (1,2 балла), Австрия (1,2 балла) и Сингапур (1,4 балла).

Степень уязвимости Казахстана и стран СНГ

Самым защищенным от киберугроз и цифрового мошенничества по итогам 2025 года на пространстве СНГ стал Казахстан. Наша страна, по версии специалистов вышеуказанной компании, занимает 36-е место в глобальном рейтинге с итоговым индексом в 2,1 балла.

К слову, эти показатели позволили Казахстану обойти в данном рейтинге не только страны СНГ, но и многие страны Европы, в числе которых Испания (2,2 балла), Германия (2,2 балла), Эстония (2,2 балла), Италия (2,3 балла), Франция (2,3 балла) и Великобритания (2,3 балла).

Уязвимее Казахстана в этом направлении на пространстве стран Содружества сегодня считаются – Кыргызстан (58-е место с итоговым индексом в 2,5 балла), Беларусь (81-е место с итоговым индексом в 3,3 балла), Узбекистан (83-е место с итоговым индексом в 3,4 балла), Армения (100-е место с итоговым индексом в 4,3 балла) и Азербайджан (104-е место с итоговым индексом в 4,9 балла).

Степень защищенности от киберугроз России и Таджикистана в данном исследовании не оценивалась.

Кто больше всех подвержен киберугрозам

Самыми уязвимыми перед кибермошенниками и цифровыми угрозами в мире сегодня считаются Пакистан (7,5 балла), Индонезия (6,5 балла), Нигерия (6,4 балла), Индия (6,2 балла) и Танзания (5,5 балла).

Не отличаются высокими показателями устойчивости перед киберугрозами и такие экономически развитые государства, как Бразилия (101-е место с итоговым индексом в 4,4 балла), Китай (96-е место с итоговым индексом в 4,1 балла) и США (91-е место с итоговым индексом в 3,8 балла).