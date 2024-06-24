Казахстанца задержали в Италии: в МИД рассказали подробности

В Министерстве иностранных дел Казахстана сегодня, 24 июня 2024 года, прокомментировали корреспонденту Zakon.kz информацию о задержании нашего гражданина в Италии за вандализм.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров уточнил, что казахстанца в Италии задержали за незаконное нанесение надписи на историческом здании.

"После завершения всех необходимых формальностей в правоохранительных органах он был отпущен. Дальнейшее судебное разбирательство будет проведено в административном порядке", – добавил он.

Ранее сообщалось, что утром 22 июня 2024 года туриста из Казахстана задержали в Италии, когда он вырезал буквы ALI на светлой штукатурке в Доме Цеев в Археологическом парке Помпеи. Директор парка Габриэль Цухтригель заявил, что туристу придется заплатить за восстановление стены.

Дом Цеев, раскопанный между 1913 и 1914 годами, представляет собой один из редких примеров древнего жилища позднесамнитского периода (II век до н. э.). Считается, что это был дом магистрата Луция Ция Секундуса.