Пускали на зубы: более 4000 тел украли из крематориев в Китае

В Китае ведут расследование по факту кражи более 4 тыс. тел из крематориев и медицинских лабораторий для применения их костей в зубной трансплантации, сообщает Zakon.kz.

Дело вызвало широкий общественный резонанс после того, как 8 августа известный адвокат по уголовным делам опубликовал его подробности в социальных сетях.

Президент юридической фирмы Beijing Brave Lawyers И Шэнхуа сообщил, что полиция Тайюаня, столицы северной провинции Шаньси, расследует факты использования костей мертвых людей для изготовления аллогенных костных трансплантатов, которые обычно изготавливаются из костей, удаленных во время операций, пишет South China Morning Post.

И Шэнхуа сообщил шанхайскому новостному порталу Thepaper.cn, что доказательства были переданы ему инсайдером и являются подлинными. В его сообщении в соцсетях говорится, что китайскую компанию подозревают в незаконной покупке трупов и конечностей из провинций Сычуань, Гуанси и Шаньдун и использовании их для производства костных трансплантатов.

По словам юриста, компания заработала на этом 380 млн юаней (53 млн долларов США) в основном за счет доходов от продажи костей для зубной трансплантации.

Аллогенные трансплантаты используются в тех случаях, когда плотность костной ткани у пациентов недостаточна для трансплантации, однако кость обычно берут у согласившихся пациентов, которым делают такие операции, как замена тазобедренного сустава.

Согласно документам, опубликованным И, полиция изъяла более 18 тонн костей и свыше 34 000 полуфабрикатов и готовых изделий.

Сообщается, что подозреваемый, который был генеральным директором компании, признался в том, что похитил более 4000 человеческих тел из крематориев в Юньнани, Чунцине, Гуйчжоу и Сычуани.

В документах также указано, что в ходе расследования задержали еще 75 подозреваемых. В том числе работников крематориев, которых обвиняют в расчленении тел, чтобы потом продавать кости той компании.

В прокуратуре Тайюаня подтвердили, что идет расследование заявления о том, что преступная группировка "крадет и перепродает трупы с целью получения прибыли". Но детали дела раскрыть отказались, заявив лишь, что расследование потребует много времени, поскольку дело "довольно сложное".

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