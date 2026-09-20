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Мир

Тело младенца без головы нашли около крематория в Индии

тело младенца без головы нашли около крематория в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 21:01 Фото: magnific.com
В районе Канджхавала на северо-западе Дели возле ворот крематория обнаружили тело младенца без головы. Полиция начала расследование и пытается установить обстоятельства смерти ребенка, сообщает Zakon.kz.

По информации News 9 Live, тело нашли в районе Мубаракпур-Дабас после заявления местных жителей. Как уточняется, ребенку было около двух-трех месяцев. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Следователи сформировали несколько групп, которые изучают улики, опрашивают возможных свидетелей и пытаются найти голову младенца. Правоохранители также проверяют территорию крематория и беседуют с его служителями, чтобы выяснить, как тело оказалось возле ворот.

На место происшествия приезжали руководители полиции района Рохини. Правоохранители устанавливают последовательность событий и пытаются определить лиц, причастных к произошедшему.

Накануне в другом районе северного Дели также обнаружили тело неизвестного человека с видимыми следами травм. Личность погибшего пока не установлена. Полиция продолжает расследование обоих случаев.

Ранее сообщалось, что тело пропавшего павлодарца после крушения лодки нашли спустя неделю на Иртыше.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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